“Empleados del Bienestar no viajan con dinero”: Huerta tras asalto a tres.

El delegado federal de Programas para el Desarrollo, Manuel Huerta Ladrón Guevara. Confirmó que este jueves asaltaron a tres trabajadores de la dependencia que venían de la zona centro hacia Xalapa y por lo que presentaron las denuncias correspondientes ante la Fiscalía General del Estado.

Aclaró que ninguno de los empleados transportan dinero o valores, cuando viajan a municipios es porque llevan papelería oficial y nada más.

Te puede interesar:

Manuel Huerta: Veracruz no reporta retrasos en entrega de programas sociales

Escuelas de Zongolica ganaron 20 MDP en la rifa del “Avión Presidencial”

“Empleados del Bienestar no viajan con dinero”: Huerta tras asalto a tres.

“No había dinero, también lo aclaro porque ya leí a algunos, que no investigan mucho. No manejamos dinero nosotros, siempre son órdenes de pago, a veces alguna tarjeta, eso que quede claro, los empleados de Bienestar no manejan dinero, llevan papeles oficiales, están conforme a la ley haciendo sus declaraciones”, puntualizó.

El asalto ocurrió en el municipio de Chocamán, ahí, lamentablemente un un ciudadano que viajaba en una motociclista falleció a causa del accidente que ocasionó el asalto.

“Compañeros que venían hacia Xalapa a traer información del programa Bienestar fueron asaltados. Lo tenemos por suerte escaneado, una camioneta 300 de las que tenemos aquí para el trabajo, un asalto con arma de fuego, y parece, venía un ciudadano atrás en su moto, no pudo librar, eso están las investigaciones”, aseguró.

Además, dijo los vehículos oficiales de la Delegación Veracruz están asegurados con una empresa, y las autoridades de la FGE hacen las investigaciones necesarias.

“No hubo un asalto por dinero, no hubo dinero, si hubo el asalto, se llevaron la camioneta, rápido lo dimos a conocer a las autoridades”, expresó y puntualizó que se localizó la camioneta en un cañal del municipio de Fortín.

Finalmente, Manuel Huerta indicó que los asaltantes se llevaron los teléfonos celulares y una computadora de los empleados al darse cuenta que no llevaban dinero en efectivo como equivocadamente creyeron.

Síguenos en Twitter @ElDictamen.