El feminicida serial Greek “N” estuvo preso por 2 violaciones y salió libre

Greek N estuvo preso en el penal de La Toma Amatlán acusado de los delitos de violación y pederastia en agravio de una mujer y una joven de 17 años, pero salió libre al recibir la pena mínima.



Nueve años después de esos casos, en marzo de este año asesinó a Evelyn de 22 años en Morelos y dos meses después a Viridiana Moreno en Cardel. El gobierno federal lo ha vinculado a otros siete feminicidios en varios estados del país.



El modus operandis para contactar a sus víctimas es similar. Datos del Poder Judicial indican que Greek fue detenido en diciembre del 2012 acusado por María N de violación y a esta acusación se sumó el testimonio de una joven de 17 años quien también lo acusó de drogarla y luego violarla.



Los testimonios de estas mujeres coinciden con el de Viridiana y Evelyn, fueron contactadas vía internet por facebook, se hizo su amigo y luego abusó de ellas.



Una mujer originaria de Amatlán denunció la violación por parte de Greek Román N y a esta se sumó el testimonio de María, -nombre para proteger su identidad-, quien relató que en 2012 fue contactada por este hombre que en ese entonces tenía 22 años. Por estos hechos, el juez tercero de primera instancia con sede en Amatlán integró las causas penales 313/2012 y 102/2013.



Greek interpuso al menos tres amparos ante la justicia federal en contra de los autos de formal prisión. Un juez federal le concedió el amparo en 2013, pero otro se lo negó por pederastia en el caso de “María”.



Cuando la madre de “María” acudió a las audiencias se enteró de que había al menos otras cinco denuncias en contra de Greek por violación, todas similares, pero ninguna fue ratificada.



Me dio un yogurt y me quedé dormida: María



Greek aprovechó una amiga en común con María originaria de Yanga para engancharla, le pidió acompañarlo a comprarle un regalo a Córdoba, pasó por ella en su auto y la llevó, de regreso paró en una farmacia y le compró un yogurt “Me lo dio abierto, lo tomé y luego me empecé a sentir mareada, me llevó a su casa y luego no supe más”.

El testimonio de María que consta en la carpeta de investigación dice que pasó más de 12 horas en casa de Greek . “Cuando me desperté él estaba en un sillón, yo en otro, tenía ropa, pero aún sentía malestares”



Cuando la llevó de regreso a su casa la dejó a dos cuadras, como no podía hablar bien y estaba mareada su madre la llevó al hospital.



Entre las pruebas que se aportaron para la denuncia están las conversaciones de facebook y el dictamen ginecológico y médico de la joven, donde se revela que fue drogada con diazepam o rivotril y presentaba indicios de violencia sexual.



Greek se defendió de estas acusaciones y acusó a María de mentir en sus testimonios, así interpuso dos amparos para liberarse del auto de formal prisión, pero un juez federal le negó la protección.



De acuerdo al código penal vigente en esos años, el delito de violación y pederastia era castigado con una pena miníma de 6 años y una máxima de 30 años.



Greek recibió del juez una pena mínima y salió libre para continuar enganchando a mujeres a través de las redes sociales.

Con información de AVC Noticias

