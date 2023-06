La ola de calor que azota a la conurbación, posiblemente cobró la vida de dos hombres que caminaban por las calles de Veracruz, uno de ellos en la zona norte y el segundo en la Colonia Centro.

Las distintas corporaciones policiales y de rescate se movilizaron este viernes por la tarde luego de que habitantes de los mencionados sectores fueron quienes solicitaron el apoyo para las dos victimas.

El primer caso ocurrió en la esquina de Leonardo Pasquel y Avenida Rio Medio, donde los colonos presenciaron como un hombre en aparente situación de calle deambulaba e ingresó a una tienda de abarrotes a comprar una cerveza.

A tan sólo unos minutos cuando aún degustaba su bebida, este hombre de aproximadamente 55 años de edad se desvaneció, por lo que paramédicos acudieron hasta ese sector pero solo pudieron confirmar su fallecimiento.

Los colonos del lugar relataron que el señor era comúnmente visto caminando por sus calles u se dedicaba a la albañilería o cualquier otro trabajo que pudiera encontrar, pero que aparentemente no tenía casa.

Dos hombres mueren por posible golpe de calor en Veracruz

El segundo incidente se dio sobreel Callejón Galeana esquina Ignacio Allende de la colonia Centro, donde vecinos reportaron que desde pasada la 1 de la tarde, vieron como el agraviado de aproximadamente 50 años de edad llegó hasta ahí caminando.

Señalaron que inesperadamente se sintió muy mal y decidió recostarse junto al Oxxo.

Además de que alcanzaron a escuchar sus lamentos de agonía, pero pese a que en repetidas ocasiones pidieron el apoyo de alguna corporación, C5 no mandó la ambulancia sino hasta las 4:15 de la tarde.

Algunos vecinos manifestaron que ese hombre aparentemente no era habitante de la zona ya refirieron que no es de los que comúnmente ven ingiriendo bebidas embriagantes, además de que la ropa que llevaba no coincide con la de una persona en situación de calle.

Dos hombres mueren por posible golpe de calor en Veracruz

En ambos casos elementos de la Secretaría de Seguridad Pública aseguraron el perímetro, en tanto elementos de la Policía Ministerial se entrevistaron con posibles testigos potenciales para determinar sus identidades.

Será personal de Servicios Periciales quienes les realicen la autopsia de rigor para determinar si ambos sujetos murieron por un posible golpe de calor o si habrían sido otros factores, pero hasta el momento se informó que los dos casos fueron patológicos.

Dos hombres mueren por posible golpe de calor en Veracruz

Síguenos en Twitter @ElDictamen

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Y también en Instagram: @ElDictamen

Más noticias: AQUÍ