Detienen a presunto agresor sexual en la laguna del Coyol

Un presunto agresor sexual fue detenido en inmediaciones de la laguna del Coyol, luego de haber agredido a dos mujeres que salieron a hacer ejercicio

Veracruz, Ver.- Un sujeto fue amarrado y detenido por ciudadanos, luego de que presuntamente agredió sexualmente a dos mujeres en las inmediaciones de la laguna del Coyol; el presunto responsable fue señalado por las agraviadas quienes se dirigían a realizar actividades deportivas.

Los vecinos, enfurecidos, amarraron al sujeto para entregarlo a los uniformados. (FOTO: Franco Cardel)

Los hechos de la detención de dieron en la avenida Adolfo Ruiz Cortines entre Eje 1 Poniente y Lago Mandinga unidad habitacional El Coyol. Una de las agraviadas de 25 años de edad indicó que el sujeto se le aventó y una vez en el suelo comenzó a realizarle los tocamientos y la agresión, bajándole la ropa.

“Yo iba al gimnasio y él pues me cayó. Él iba en su bici, me cayó encima, con todo y la bici y me atacó, fue todo muy rápido, después se dio la fuga, ni siquiera tuve chance de responder o defenderme, pero obviamente reconocí su cara.

“Al momento de atacarme no había nadie alrededor o no vi nadie, pero finalmente está el chico que vigila y fue que lo reconocieron y lo vieron otras personas y ya aquí lo agarraron, yo voy a denunciar”, señaló la joven agraviada.

Este mismos sujeto minutos antes había agredido a otra mujer de 45 años aproximadamente, a la que presuntamente le agarró los glúteos. Debido a que andaba en la bicicleta pudo escapar sin que ella pudiera hacer nada, pero al momento de la detención del sujeto también lo reconoció y lo señaló.

El detenido dijo llamarse Eduardo “N”, de 19 años de edad y de ocupación albañil, mismo que al intentar escapar de los ciudadanos que lo perseguían se lesionó en la frente. Fue amarrado y detenido.

Llegaron elementos de la Policía Estatal para realizar la detención del sujeto que fue atendido por elementos de la Cruz Roja en el sitio y luego, ante los señalamientos de las dos agraviadas, fue trasladado y puesto a disposición de la Fiscalía Especializada.

