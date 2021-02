Desalojo en Boca del Río deja un muerto

Una persona al parecer sin vida y varios lesionados, fue el saldo de un desalojo realizado por la Secretaría de Seguridad Pública y Navales; lo anterior en un predio que fue invadido en la zona protegida de Arroyo Moreno en la parte posterior de la colonia Ampliación Villa Rica.

Fue durante la mañana de este viernes que se registró el operativo, con la llegada de los elementos indicaron fueron recibidos a disparos por parte de algunas de las personas; incluso dieron a conocer las personas portaban granadas de estruendo.

Este predio que es parte de la zona protegida de Arroyo Moreno y otra parte al parecer propiedad de una empresa constructora fue invadido desde hace una semana. Las autoridades de la Procuraduría Estatal de Protección al Medioambiente, de gobierno del estado y municipales, habían intentado dialogar.

Sin embargo, los invasores en todo momento se negaron a salir y las autoridades actuaron, señalando delitos ambientales por el corte y la quema de manglar; en el desalojo actuaron más de 100 elementos de las diversas corporaciones y granaderos.

Gaspar Monteagudo, funcionario de la PMA, indicó que “Pues se espera que no regresen, se hace el llamado a la ciudadanía, para que no se deje influenciar por líderes, no es lugar que estén regalando, es un humedal que presta servicios ambientales y es un delito federal”, explicó el empleado quien resultó lesionado.

Especificó que son cuatro hectáreas y dos las que resultaron afectadas, por la invasión como parte de la zona protegida de Arroyo Moreno.

Debido al primer enfrentamiento se indicó la muerte de una persona, presuntamente por heridas de bala, las autoridades señalaron que fueron recibidos a disparos e incluso denunciaron que los invasores portaban granadas de estruendo.

Las autoridades ministeriales podrían estar tras la detención de los supuestos líderes de estas invasiones, las que sólo han puesto en riesgo a las personas quienes por necesidad aceptan invadir terrenos y zonas, al momento en lo que va de este 2021, se han registrado con esta tres intentos en Laguna Olmeca, en la entra a Puente Moreno y este en Boca del Río.

