Dan el último adiós a joven asesinado en Veracruz; su familia pide justicia

La tarde de este miércoles se llevó a cabo el sepelio de Luis Felipe, joven pedagogo y catequista que fue ultimado a cuchilladas dentro de su casa en la colonia Las Amapolas; los presentes llevaron pancartas para exigir a las autoridades que “no den carpetazo” al caso y se dé con el o los responsables.

Luego de que su cuerpo fuera velado en su domicilio ubicado en la calle Trueno en la colonia Las Amapolas 2, la tarde de este miércoles se realizó el entierro de Luis Felipe de 25 años, quien la semana pasada recibió su título como licenciado en Pedagogía de la Universidad Veracruzana.

El padre del finado, Misael Vázquez González, nuevamente realizó un llamado a que no sé de carpetazo, que se investigue; además de señalar que, si no ven resultados, su familia y amigos, se va a movilizar y realizar manifestaciones, puntualizó que era un joven tranquilo, de estudio, alegre y que no tenía problemas con nadie.

“Me lo quitaron, apenas le habían dado su plaza para trabajador como maestro y me lo quitaron”

Había apenas juntado el dinero suficiente para llevar a cabo su titulación, aunque él ya había terminado su carrera desde hacía un año o más.

“Él era trabajador, era maestro de catecismo, rezandero, era maestro, me lo quitaron, apenas le habían dado su plaza para trabajador como maestro y me lo quitaron”, señaló el padre del joven asesinado, quién además explicó que las autoridades de la Fiscalía del Estado no se han acercado, ni le han dado ningún avance de la investigación.

Por lo que comentó que de seguir así no dudarán en realizar manifestaciones y bloqueos para exigir que las autoridades lleven a cabo su trabajo.

Como fue informado de manera oportuna, Luis Felipe fue ultimado dentro del cuarto de su casa en donde fue encontrado por su abuelita de 84 años de edad con quien vivía. Presentaba lesiones en rostro y varias partes del cuerpo, en un ataque violento con un arma blanca, dejando la habitación llena de sangre.

