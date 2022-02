Con amenazas roban reloj de 120 mil pesos afuera de la iglesia Santa Rita

Un sujeto armado despojo de su reloj de manera violenta y con amenazas de muerte a Arturo Mattielo Canales, rector de una universidad privada, a las afueras de la iglesia Santa Rita.

Fue aproximadamente a las 8 de la noche que se registró el robo, Arturo Matielo, explicó que se encontraba subiéndose a su camioneta ubicada en la Calle Cristóbal Colón casi esquina con la avenida España cuándo fue sorprendido por un sujeto armado con una pistola 380.

El responsable de manera directa le indicó que la entregará su reloj, con un valor aproximado de 120 mil pesos. “Dámelo o te mato, no me sigas o te mato, no me denuncies o te mato” le señaló el maleante, que una vez tuvo el reloj correo con dirección hacia el bulevar.

El ladrón era de 1.70, moreno oscuro, de acento centroamericano, no sé si específicamente hondureño, salvadoreño, nicaragüense, pero centro americano, pero es centroamericano”, fueron las características que dio del sujeto.

“Me subí a mi camioneta y traté de buscarlo y buscar una patrulla y ni una sola unidad” explicó el también Presidente del Consejo de Ciudades Seguras y Presidente de la Federación de Universidades y Escuelas de Educación Superior Particulares.

Destacó que de inmediato puso en alerta a las autoridades y a sus redes para que esten atentos, además de mostrarse preocupado debido a que es una zona llena de cafés y de restaurantes familiares, en donde debería de haber más presencia de la policía.

