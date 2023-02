Un intenso incendio se registró en una casa ubicada en la Colonia Playa Linda, vecinos intentaron apoyar con las labores de combate del incendio hasta la llegada de los elementos de Bomberos Municipales.

Se desconoce qué fue lo que originó el incendio, pero este rápidamente cobró fuerza debido a que en la casa ubicada en Playa La Quebrada y Playa La Trocha, había gran cantidad de material de reciclado, madera, plásticos y otros objetos.

La pareja que habita en la vivienda, señaló que no pudieron hacer nada, pues no se encontraban al momento del siniestro, minutos más tarde fueron auxiliados por sus vecinos quienes con tierra y acubetadas de agua intentaban controlar el fuego para que no se propagara a otras moradas.

Casa con material de reciclado se incendia en Playa Linda

Más tarde personal de Bomberos Municipales de esta ciudad, arribaron al lugar para poder iniciar el combate de las llamas, logrando tras casi dos horas poder extinguir por completo las llamas.

La familia perdió gran parte del material que había en el lugar, desconocen qué fue lo que pudo haber originado el siniestro, aún que no descartan algún cortocircuito en el sistema eléctrico.

