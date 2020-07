Baleado en Colinas de Santa Fe sigue sin resolverse o, al menos, es lo que saben los familiares de Jonathan ya que no saben nada sobre el proceso judicial que enfrenta el elemento.

Marco Antonio Niño Hernández, afirmó que en tres ocasiones han acudido a la Fiscalía de Veracruz para solicitar informes sobre las investigaciones y no los han atendido.

Aunado a que han sido ignorados por personal de la Fiscalía General del Estado, optaron por acudir a interponer la denuncia a la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH).

“Desconocemos qué han hecho, hoy es el tercer día que vengo a pedir el reporte de la carpeta, he venido a solicitar la carpeta porque fui a Derechos Humanos y me dijeron que me ayudarían pero necesitan tener los hechos en una carpeta”, indicó Marco Antonio, padre del joven occiso.

Los padres alegan las inconsistencias que hay en el caso ya que no los han dejado ver el expediente, donde los médicos afirmaban que había recibido tres balazos y en el peritaje, refieren que sólo fue un impacto.

Baleado en Colinas de Santa Fe es un hecho sin resolución

“Salen dos médicos de guardia y me dicen que mi hijo esta delicado porque recibió 3 impactos, así me lo dijo. Necesitamos que den autorización para intervenir, me dieron a firmar documentos. Vine a la Fiscalía y me dicen que fue sólo un impacto y le dije no, me dijeron los médicos que tres, hablan por teléfono con el médico legista y me dicen que según uno, yo no puedo creer más que a los médicos del IMSS”, aseguró la madre del finado.

Por último dieron a conocer, que fue la empresa gasera donde laboraba Jonathan quien cubrió los gastos fúnebres y no la Fiscalía como en un principio se presentaron a asegurar que ellos lo harían.

