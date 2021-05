Fallece motociclista tras ser atropellado por un camión en Las Bajadas

Este jueves, un motociclista falleció y su acompañante resultó herido tras ser atropellados por un camión en Las Bajadas

La falta de precaución del conductor de un camión urbano provocó la muerte y la lesión de dos motociclistas a los que embistió cuando intentaban incorporarse a la carretera federal Veracruz – Xalapa, a un costado de la base aeronaval de Las Bajadas, testigos y pasajeros señalaron que pudo haber evitado el accidente, pero “no quiso”.

Los hechos del lamentable accidente se dieron la tarde de este jueves, cuando por la calle Úrsulo Galván con la luz en verde del semáforo e intentando incorporarse al carril y de Xalapa a Veracruz de la carretera federal.

Donde circulaba una motocicleta marca Italika en la que viajaban Fructuoso “N”, de 66 años de edad y su hijo Luis Alberto “N”, de 37 años de edad.

Ambos fueron embestidos por el camión urbano de la ruta Framboyanes con número económico 1648, la que era manejada por José Ángel “N”, de 32 años, testigos y pasajeros concordaron en que este último pudo haber frenado a tiempo y evitar el accidente.

Sin embargo, al parecer al ver el cambio de la luz del semáforo en lugar de frenar, el chofer aceleró, aunque él ante las autoridades aseguró que sufrió una falla en los frenos de la unidad.

“Por más que le hice la parada, prefirió írseles encima, todavía su esposa que venía adentro del carro, le dijo que pare porque los vas a matar, no quiso, ni siquiera paró, no tomó conciencia en ese aspecto, él prefirió írseles encima, en lugar de frenar porque tenía la opción de frenar y no lo hizo y trae a su bebé de brazos” señaló Flor, quien iba de pasajera.

Tras el choque, al lugar técnicos en urgencias médicas de Cruz Roja llegaron para atender a la persona lesionada y confirmaron el deceso de su padre, el herido fue trasladado al Hospital Regional de Boca del Río.

El conductor quedó intervenido en el sitio y se encerró en el camión, minutos más tarde llegaron elementos de la Policía Naval y Estatal, los que acordonaron y dieron parte a la Fiscalía Regional.

Peritos criminalistas y detectives de la Policía Ministerial llegaron después al sitio para realizaron las diligencias, pero el levantamiento del cuerpo se retrasó por más de dos horas, debido al parecer a que las autoridades que fungían como primer respondiente dilataron por motivo no determinados y levantamiento del cuerpo.

El cuerpo permaneció tirado ante la mirada de sus familiares y la falta total de coordinación de los elementos Navales y de la Guardia Nacional división carreteras e instalaciones, los que llegaron mucho después.

Finalmente, el responsable que permaneció en el camión urbano, compartió los últimos minutos con su pareja y su bebé, al cual finalmente abrazó y besó, luego caminó junto con los policías hasta la patrulla para ser trasladado ante la autoridad correspondiente.

La vialidad se complicó por cerca de 3 horas en ambos carriles, hasta que se realizaron las diligencias y se llevó a cabo el retiro de las unidades.

