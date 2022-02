Auto se impacta contra camioneta en el Floresta

La conductora de un automóvil particular se impactó contra la parte trasera de una camioneta, esto cuando circulaba en calles del fraccionamiento Floresta, resultando la responsable con los mayores daños, no se reportaron personal lesionadas, por lo que no fue requerido el apoyo de personal de emergencias.

La unidad marca Suzuki tipo Ignis, de color blanco, con placas el estado de Veracruz, manejado por magdalena “N”, se impactó contra una camioneta marca Nissan tipo Frontier, de color blanco, con placas del estado de Veracruz, la cual se encontraba estacionada y es propiedad de José Alberto “N”.

Teniendo que llegar hasta el sitio del accidente en las calles Paseo Floresta Oriente y Paseo del Mango de la zona habitacional antes mencionada, los elementos de Tránsito y Vialidad Municipal para tomar conocimiento del percance.

No se reportaron personas lesionadas, únicamente las afectaciones materiales, motivo por el cual no fue necesaria la presencia del personal de urgencias en el sitio, apoyando la labor de atención de este accidente elementos de la policía.

