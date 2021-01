Frente al fraccionamiento El Morro en el municipio de Boca del Río, se registró un aparatoso choque, debido a que el conductor de un auto particular se impactó contra una luminaria, quedando con daños materiales, tomando conocimiento autoridades de vialidad y personal de la Guardia Nacional.

El percance se registró la mañana de este lunes, cuando por el carril de sur a norte del bulevar Miguel Alemán, circulaba la unidad marca Seat tipo Ibiza, de color blanco, con placas del estado, cuyo conductor al parecer perdió el control y por una falta de pericia y la velocidad.

Sólo se registraron daños materiales

El automóvil se proyectó contra el camellón en donde se impactó contra una luminaria, dejando los daños materiales considerables, de igual manera tras el impactó la unidad quedó en sentido contrario al que circulaba.

Por fortuna no hubo otros automóviles involucrados, mientras que el conductor de la unidad no resultó con heridas de gravedad, por lo que no fue necesaria la presencia de personal de urgencias médicas de alguna corporación.

Auto choca contra luminaria en el bulevar Miguel Alemán

Te puede interesar:

Agentes de Tránsito Municipal de Boca del Río, apoyaron con las labores de abanderamiento y posterior retiro de la unidad, en donde además fueron apoyados por elementos de la Guardia Nacional.

Síguenos en Twitter @ElDictamen.

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Y también en Instagram: @ElDictamen

Más noticias AQUÍ.