Doña Teresa Emilia R.F. y don Miguel G., ambos de entre 60 a 65 años, sufrieron una violenta agresión por parte de un sujeto, quien pudo ser detenido por las autoridades, el responsable apuñaló, golpeó y causó heridas tan graves a la pareja que su estado fue indicado como crítico.

El incidente se presentó en el domicilio de esta pareja, ubicado en la esquina de la avenida Jiménez y la calle Francisco Canal de la colonia Centro, lugar en donde la parece vive y tiene un pequeño puesto de tacos.

Versiones de testigos, señalan que él agresor identificado como Carlos Alberto M., de 27 años, ingresó a su domicilio, ahí comenzó a a agredir a golpes y con un arma blanca a la pareja, se indicó que al parecer el posible movió pudo haber sido el robo.

Apuñalan y golpean a pareja de ancianitos en la Colonia Centro

Trabajadores de Limpia Pública y vecinos, comenzaron a escuchar gritos, sin saber que pasaba, fue en ese momento que un vendedor de raspados identificado Rodrigo Andrés, sin pensarlo muchos decidió asomarse al domicilio y al ver al sujeto y a las dos personas heridas, encaró al responsable.

“Vi cuando estaba adentro, botando todas las cosas de los viejitos, pero ya no me pude meter por qué tenía cuchillo y me decía, ¿Qué quieres? Ya los había lesionado, ya estaban tirados, deje mi triciclo ahí y me fui corriendo hasta Allende a avisar al operativo”, explicó el comerciante.

Apuñalan y golpean a pareja de ancianitos en la Colonia Centro

Gracias a él, los Policías Municipales pudieron llegar a tiempo y perseguir al sujeto responsable de está artera agresión, mismo que aún intentó meterse a una privada de la zona, en donde finalmente, con ayuda de vecinos y de los policías, fue detenido.

Minutos después la ayuda llegó para los dos heridos, a bordo de dos ambulancias de Cruz Roja, ambos heridos fueron llevados a urgencias del Hospital Regional de Alta Especialidad, en donde su estado fue reportado como muy delicado.

Apuñalan y golpean a pareja de ancianitos en la Colonia Centro

En estos mismos hechos, un señor identificado como Benigno de 81, también fue golpeado, aunque él pudo cerrar el portón por donde quería huir él sujeto responsable ubicado en la parte trasera de la misma casa, esto ocurrido antes de que fuera detenido el sujeto.

Finalmente, autoridades de la Policía Ministerial, llegó al sitio para apoyar con las labores y trabajos para la puesta a disposición de este sujeto, el que al parecer estaba bajo el influjo de algún estupefaciente.

Apuñalan y golpean a pareja de ancianitos en la Colonia Centro

Síguenos en Twitter @ElDictamen

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Y también en Instagram: @ElDictamen

Más noticias: AQUÍ