Un residente de Boca del Río alertó a sus vecinos por la presencia de sujetos que intentaron entrara a robar a su domicilio

Al menos seis sujetos a bordo de dos unidades particulares intentaron entrar a robar una casa en un fraccionamiento de Boca del Río; el dueño del inmueble hizo público el hecho para alertar a los residentes.

Las cámaras de seguridad captaron los movimientos de los presuntos delincuentes. (FOTO: Franco Cardel)

Los hechos ocurrieron el pasado lunes a las 6 de la tarde, aproximadamente, cuando los sujetos llegaron a bordo de una camioneta y un automóvil, tratando por más de 50 minutos de forzar la cerradura para ingresar a la residencia.

Las cámaras de seguridad captaron a los presuntos ladrones, tres de ellos vigilaban y el resto intentaba abrir la puerta, sin embargo, al final no pudieron hacerlo.

Indicó que fue gracias a la presencia del personal de seguridad de su vecino que los hombres finalmente decidieron irse sin poder concretar el robo, aunque si dejaron los daños materiales en la puerta intentar forzarla.

Alerta a sus vecinos: “Intentaron meterse a robar a mi casa”, en Boca del Río

“El día de ayer estos 3 sujetos bien vestidos, en un auto nuevo, y otros 3 en otro auto, pretendieron meterse a mi casa en Boca del Río, con un desarmador quisieron abrir la puerta principal, estuvieron 50 minutos intentando, afortunadamente no lo lograron gracias a que se espantaron con los guaruras de mi vecino. Supongo que pretendían entre los 6 vaciar mi casa, me imagino que hubieran matado a mi perra para que no los “molestara”. Se que difícilmente los vamos a encontrar, de igual forma lo quiero compartir”, fue lo que compartió la persona agraviada en redes sociales.

Síguenos en Twitter @ElDictamen.

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Y también en Instagram: @ElDictamen

Más noticias AQUÍ.