Adolescente murió ahogado en Barra Juan Ángel

-Había ido a nadar con su familia, pero la corriente lo jaló

Barra Juan Ángel, mpio. Úrsulo Galván, Ver.- “Si tan solo me hubiera imaginado que no volveríamos a verlo, les juro que no salíamos”, fueron las palabras de una afligida tía que llegó junto a seis familiares más a la paradisiaca zona de Barra Juan Ángel; lugar donde pereció ahogado uno de sus sobrinos a causa del desconocimiento del área y la inexperiencia al nadar.

Este terrible suceso tuvo lugar al mediodía del pasado domingo, en el mencionado sitio turístico enclavado en el municipio de Úrsulo Galván; cuando una familia de siete integrantes procedente de la capital del estado (Xalapa), arribó para pasar un día de convivencia.

Sin embargo, todo se frustró cuando el menor de 14 años Ángel Martín N. se introdujo al río junto a otros tres parientes y una corriente submarina y la falta de pericia al nadar le hicieron que ahogarse.

El cuerpo fue arrastrado por la marea y no fue sino hasta las cinco de la tarde cuando fue rescatado por elementos del Agrupamiento Marítimo Fluvial y Lacustre de Fuerza Civil Base Chachalacas. La tristeza y la desesperación invadieron a los consanguíneos de Ángel Martín quienes no daban crédito a lo que estaba sucediendo.

Debido a lo anterior, personal de patrulla de la Fuerza Civil Base Úrsulo Galván y Protección Civil del mismo municipio tomaron conocimiento del suceso y acordonaron el sitio para dar paso a la cadena de custodia.

Personal adscrito a la Fiscalía General de Justicia del Estado de Veracruz, así como detectives de la Policía Ministerial iniciaron con el levantamiento del cadáver, para su posterior traslado a la plancha del Servicio Médico Forense y así, practicar la necropsia de rigor.

La señora María del Socorro Juárez Martínez, tía del adolescente que murió ahogado, fue quien hizo el reconocimiento oficial ante las autoridades, se informó.

