Hay 4 mil 464 fallecidos por Coronavirus en Veracruz

Durante la noche del lunes 05 de octubre, Los Servicios de Salud en Veracruz (SESVER) explicaron que hay un total de 55 mil 145 analizados en el estado. De las anteriores, la doctora Dulce María Espejo Guevara contó 33 mil 967 enfermos en total. Entre los cuales 18 mil 941 personas que fueron tachadas de negativo. Mientras que 4 mil 464 han fallecido.

Actualmente hay 610 enfermos activos, que pueden ser atendidos, ya que hay una ocupación hospitalaria del 30%. Sobre el conteo de enfermos, Veracruz tiene un total de 7 mil 660, Xalapa 2 mil 205, Orizaba 1 mil 920, Córdoba 1 mil 888, Boca 849. Al sur, Coatzacoalcos 2 mil 042, Minatitlán 959, Cosamaloapan 763, Cosoleacaque 381, San Andrés Tuxtla 363. En cuanto al norte hay 1 mil 698, Tuxpan 970, Pánuco 524, Martínez de la Torre 463 y Papaloapan 381.

De los 33 mil que han sido atendidos en el estado. Se han recuperado 26 mil 303, 4 mil 463 tuvieron los síntomas más graves. Estos son problemas respiratorios como falta de aire o bien, neumonías. De ellos, un 34% eran mayores de 60 años.

Además del informe técnico diario. El secretario de salud Roberto Ramos Alor mencionó que la escases de medicamentos no ocurre por una falta de recursos. Sino que los proveedores no han podido cumplir con la compra. Al respecto mencionó; “Los enfermos no deben ser usados para ningún golpeteo político. Hay que unir conocimientos y fuerza para salir adelante”.

Una vez más, los ponentes recordaron que una vez que sienta los síntomas entable una llamada al 800 0123456. Aquí recibirá información para tratar problemas de salud yendo desde COVID19 o bien, ansiedad. Los datos sobre el paso del virus por Veracruz son actualizados diariamente en el portal web coronavirus.veracruz.gob.mx

