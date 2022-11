El secretario de educación estatal, Zenyazen Escobar García, calificó de lamentable el atropellamiento que sufrió una maestra que se manifestaba por el pago del incremento salarial anunciado para el personal de educación, esto en el municipio de Coatepec.

El funcionario estatal, señaló que este tipo de casos ocurren cuando las manifestaciones o bloqueos afectan a terceros.

Zenyazen Escobar lamenta atropellamiento de maestra en Coatepec

“Lamentamos mucho este hecho, decirles que es algo lamentable lo que ocurrió; pero ya lo habíamos comentado, a veces la propia sociedad cuando les bloquean el camino si van al trabajo se ha dicho que a los maestros que no se les va a descontar, pero a la sociedad no se le ha dicho que sí llegan tarde a su trabajo no se lo van a descontar o tengas algo importante que hacer, sí hay una afectación a terceros desafortunadamente se vio con esto que ocurrió”.

El titular de la SEV, recordó a los docentes que la fecha del pago del incremento salarial será el 15 de diciembre.

“El 13 (diciembre) llega el recurso, esto es importante que se les diga que el recurso no está y la primera dispersión es 13, 15, 16 y 30 de diciembre”, refirió.

Escobar García, consideró que las protestas son ya innecesarias, ya que la fecha de pago está marcada.

“No es un tema que el dinero se tenga a resguardo o se esté calentando. El dinero llega el 13”, concluyó.

