Zenyazen entregó 38 escrituras en la región Altas Montañas

• Después de 122 años, hoy recibieron su documento de propiedad cuatro escuelas.

Al entregar 38 documentos de propiedad al mismo número de planteles de educación básica y media superior, como parte del programa “Escuela Garantizada, Escritura Garante”, el titular de la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV), Zenyazen Escobar García, anunció que habrá eventos similares en Poza Rica, San Andrés Tuxtla, Xalapa y el puerto de Veracruz, para beneficiar a 300 instituciones escolares.

El evento se realizó en las instalaciones del jardín de niños “Luisa Benítez de Galindo” de Ixtaczoquitlán, donde Escobar García entregó 13 documentos de propiedad a escuelas de la delegación de Córdoba, cinco a la de Orizaba y 20 a la de Zongolica, de los cuales 14 correspondieron al nivel preescolar, 17 primarias, seis secundarias y un bachillerato.

En especial, el funcionario estatal mencionó a las cuatro escuelas de 122 años de fundadas que hoy recibieron su documento de propiedad y serán beneficiadas con inversión para mejorar sus condiciones. No obstante, dijo que también se buscará apoyar con alguna acción a las 38 instituciones que este día recibieron su documento legal.

“Al dar hoy escrituras a cuatro escuelas de 122 años me da gusto, pero me avergüenza que tantos años los gobiernos no hacían nada para que los planteles tuvieran su escritura, lo cual es lamentable”, expresó, al explicar que este documento es necesario para ser beneficiados con recursos del Instituto de Espacios Educativos del Estado de Veracruz (IEEV).

Escobar García también informó que con fondos federales se invertirán 49 millones de pesos en escuelas dañadas por el huracán Grace, y sigue en gestiones de 200 millones de pesos más para la infraestructura escolar, además habrá apoyo del programa “La Escuela es Nuestra”, agregó que el recurso se ejerce de forma transparente.

Por su parte el director jurídico de la SEV, Jaziel Cabrera Pacheco, señaló que la entrega de documentos refleja el trabajo coordinado que el Gobierno del Estado y los municipios han establecido en beneficio de las escuelas, otorgando certeza jurídica para que puedan acceder a los programas federales, estatales y municipales, y permitir el mejoramiento de la infraestructura física y equipamiento. También destacó que se renovarán los convenios con las nuevas administraciones municipales para continuar agilizando los trámites de escrituración, los cuales son gratuitos.

La diputada federal Dulce María Corina Villegas Guarneros resaltó la aplicación correcta de los presupuestos que se hace en Veracruz, porque la educación es fundamental para la transformación que se busca.

En el evento también estuvieron presentes el alcalde de Ixtaczoquitlán, Augusto Nahúm Álvarez Pellico; autoridades de los municipios de Coscomatepec, Omealca, Sochiapa, Tezonapa, Tehuipango, Tequila, Texhuacán, Tlaquilpa y Zongolica; el sector educativo; entre otros.

