Yesenia soñaba con ser enfermera, hoy es la víctima 22 de feminicidio en la zona sur

“Ella quería si Dios le prestara vida, ella quería ser enfermera porque no pudo ayudar a su mamá, ella quería estudiar enfermería y qué si yo la iba apoyar, yo le dije que la iba apoyar hasta donde yo pudiera, hasta donde la vida me alcanzara”, fueron las palabras de Luis Enrique Martínez, padre de Yesenia “N” de tan solo 13 años de edad y quien fuera privada de la vida este fin de semana en el municipio de Coatzacoalcos.

Yesenia se convirtió en la víctima 22 de feminicidio en la zona sur del estado de acuerdo a datos del Observatorio Universitario de Violencia Contra las Mujeres de la Universidad Veracruzana (OUVMujeres).

La menor salió de su domicilio el pasado tres de diciembre para dirigirse a la tienda en búsqueda de golosinas, sin embargo, los minutos y horas pasaron y no regresó a casa, su cuerpo fue ubicado 24 horas después en un lote baldío de la colonia Santa Isabel tercera etapa.

La menor presumiblemente habría sido golpeada en la cabeza con un objeto contundente y fue ubicada gracias al Sistema de Posicionamiento Global (GPS) de su teléfono celular, mismo que fue ubicado junto al cuerpo de la joven.

“Yo la encontré, luego de todo el relajo porque yo estaba destrozado si le mal conteste a un policía, me dice tú la encontraste, ese es tu trabajo, trabajo que debiste hacer, sin embargo, nada más llegaron a la casa tomaron indicios y se fueron, no buscaron a mi niña, si ellos la hubieran buscado anoche a lo mejor estuviera con vida”, recriminó Luis Enríque Martínez.

Yesenia “N” vivía con su madre ante la muerte a causa de cáncer de su madre y mantenía una relación poco estrecha con el resto de su familia incluida su hermanastra y madrastra.

“Literalmente que quedé solo, ya yo no tengo más familia aquí, no sé que voy hacer, muchas anécdotas, ella literal era la única que me permanecía viva, la única que me mantenía viví en esta vida”, enfatizó el padre de Yesenia.

La mejor cursaba el primer grado de secundaria en la General Número 5, donde este lunes sus compañeros y maestros realizaron un último pase de lista. Luego su cuerpo fue trasladado a su domicilio ubicado en la calle Gavilanes, en dónde fue velada.

Incrédulos aún por los hechos los habitantes de la colonia Santa Isabel reconocen la necesidad de una mayor vigilancia policiaca en la zona.

“Recientemente ha habido casos que han sido de índole general que han salido hasta en medios nacionales motivo por el cual todos de alguna forma pedimos que exista justicia, ya ayer supimos que están detenidas las personas responsables, esperamos que el proceso de justicia y lo que conllevan se haga”, afirmó Alfredo López, tío de la menor.

Apenas el pasado viernes dos de diciembre en esta misma colonia, amantes de lo ajeno ingresaron a un domicilio particular para sustraer artículos de valor y una unidad en dónde acabaron con la vida de su propietario y lesionaron a una dama, para después huir con rumbo desconocidos.

Por este caso las autoridades ya cuentan con dos personas detenidas Saraí “N” y Victor Manuel “N” luego de lograr obtener imágenes de las cámaras de domicilios cercanos que trazan la ruta de la menor, así como las personas con las que tuvo contacto por última vez.

