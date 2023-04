Yajaira de 15 años y embarazada desapareció en Martínez de la Torre hace 5 días

La menor de edad Yajaira Preza Téllez con ocho meses de embarazo, fue reportada en calidad de desaparecida por su familia, luego de que fue a visitar a su pareja en el municipio de Martínez de la Torre.

La última vez que vieron a Yajaira con edad de 15 años, fue el sábado 08 de abril en el mencionado municipio ubicado en la sierra -costeña de Veracruz, cuando viajaba en una motocicleta que era conducida por un hombre desconocido.

La familia de Yajaira originaria de Martínez de la Torre pide ayuda a la comunidad para tratar de localizarla, debido a que son cinco días que no han podido tener comunicación con ella y temen que sea víctima de un delito.

La familia informó que se percataron de su ausencia en la mañana del domingo 09 de abril, cuando la buscaron para desayunar y no se encontraba en la casa.

En ese momento comenzó la búsqueda en la casa del papá de Yajaira que dijo no saber de la menor, y posterior acudieron al domicilio del responsable del embarazo, un hombre con edad de 23 años.

La madre de familia Lucia Téllez Martínez informó “Yajaira cumple ocho meses de embarazo, ella vive con mi papá y mi mamá en la colonia Las Lomas. Yo vivo en otro lugar porque me vine a trabajar por la falta de oportunidades en Martínez de la Torre”.

Refirió que Yajaira se molestó con la familia porque insistía en que le compraran un teléfono celular para tener acceso a las redes sociales

Ante la negativa la menor tomó el móvil de uno de los tíos y ahí se percataron que ingresó a la red social Facebook, sin que sepan si tuvo comunicación con alguna persona.

Con respecto al hombre que manejaba la motocicleta en la que viajaba Yajaira, dijo Lucia Téllez, desconocen su identidad.

“Mi familia fue a buscar al papá de su hijo, y él contó que Yajaira llegó en una motocicleta con un hombre que no conoce; el papá del niño no se quiso hacer responsable del embarazo, pero aun así la niña lo fue a buscar, pero él mismo nos dice que la rechazó, que le dijo: Vete, no quiero problemas con tu familia y la corrió”.

Yajaira de 15 años y embarazada desapareció en Martínez de la Torre hace 5 días

Te puede interesar:

La familia interpuso una denuncia ante la Fiscalía General del Estado (FGE) y las autoridades emitieron la Alerta Ámbar con el propósito de localizarla, porque temen puede ser víctima de un delito.

Pidieron ayuda a las autoridades de los ayuntamientos de Martínez de la Torre y de Tlapacoyan para localizarla, debido a que recibieron una llamada de Yajaira y les comentó que acudió al DIF municipal de éste último municipio, con el propósito de no regresar a su hogar.

“A Yajaira no la hemos visto, pedimos que ayuden a localizarla, si tienen información les pedimos den aviso a las autoridades, porque hemos recibido llamadas que nos dicen está en Tlapacoyan, pero ya hablamos a las autoridades y nos dicen que no hay reportes”, dijo.

Finalmente Lucia Téllez afirmó que Yajaira no sufre violencia en la casa de su abuelo y abuela, sino al contrario están al pendiente de su embarazo y de su salud.

AVC Noticias

Síguenos en Twitter @ElDictamen

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Y también en Instagram: @ElDictamen

Más noticias: AQUÍ