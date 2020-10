Ya pasaron 10 años y siguen sin su pago jubilados y pensionados

Jubilados y pensionados siguen esperando su pago desde hace más de 10 años; hacen de nueva cuenta un llamado a las autoridades

Xalapa, Ver.- Un grupo de jubilados y pensionados del Issste reclamó diversos pagos a la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV) por más de 4 millones de pesos que, entre otros, incluye las pólizas de seguros institucionales a deudos de jubilados, así como prestaciones laborales.

“El pago de prestaciones laborales a cuando menos 18 maestros y personal operativo que se jubiló desde 2013, 2014 y 2017 y que no han recibido desde ese entonces aguinaldo, rezonificación, bono de imagen, prima vacacional, Día del Maestro, incremento salarial, prestaciones de fin de año, seguro de ahorro para el retiro, SAR y vivienda que debieron transferirse al Fovissste”, expuso Procopio Francisco Montoya López, presidente de la Asociación de Jubilados y Pensionados del Issste (Ajupiv).

Ya pasaron 10 años y siguen sin pago jubilados y pensionados

Detalló que el adeudo es de 250 mil pesos, más 4 millones de pesos por concepto del seguro institucional, seguro de vida y de riesgos institucionales, cuyas pólizas no han sido cubiertas por la SEV a los familiares, esposas e hijos de compañeros que ya hasta fallecieron desde la administración de Javier Duarte.

El dirigente de dicha asociación lamentó que la actual administración no haya encontrado la forma legal para pagar a los asociados o los familiares, en el caso de los seguros de vida.

Montoya López pidió que el gobernador los atienda para que le puedan exponer está situación que han intentado plantear a la oficial mayor, al titular de Nóminas y que dejen de aplazar esta “injusticia”.

“No es justo que después de más de 30 años de servicio no podamos estar tranquilos, que debamos estar exigiendo lo que nos corresponde… Exigimos a Cuitláhuac, que se dice nuestro gobernador, que ya nos paguen, que no se merecen, después de siete años, no ser recibidos por las autoridades de la SEV, son más o menos 38 compañeros que tienen estos adeudos”, indicó.

Por su parte, Calixto Suárez indicó que han pasado más de 10 años, Incluidos los dos de la actual administración y las demandas siguen siendo las mismas: El pago del seguro institucional y de prestaciones.

