Viveristas exigen que retiren a Silvestre López de su cargo en la Sedarpa

Por: Arantxa Arcos

Xalapa, Ver.- Viveristas del parque Doña Falla protestaron esta mañana de lunes, de forma pacífica, para exigir que retiren a Silvestre López Paniagua, jefe de la Oficia de Hortalizas de la Sedarpa.

Los quejosos señalan que el funcionario de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca (Sedarpa) es prepotente y miente a sus superiores la inexistencia de conflictos internos en el sitio ubicado sobre la avenida Lázaro Cárdenas esquina Murillo Vidal, en la capital del estado.

Henry Ricardo Zapata, biólogo del parque Doña Falla, contó que son 34 viveristas los que integran el recinto y los inconformes por el actuar del funcionario que presume estar protegido para cometer anomalías.

“A pesar de ser un ingeniero agrónomo ha hecho cosas que no van con el parque. Mantenemos un parque de bajo costo, que se mantienen de manera natural, digamos, con bajo mantenimiento y mete plantas que ni van”, continuó.

El entrevistado criticó que con los recientes cambios en el titular de la Sedarpa, removieron a más personas pero López Paniagua continúa en el sitio.

Ante ello, pidió nuevamente al titular de Sedarpa, Evaristo Ovando Ramírez, que ponga atención al parque Doña Falla.

“Sabemos que está entrando pero no queremos que pase más esta situación porque todo lo que hemos hecho en estos tres meses, todos los documentos, ahorita creemos que ya se perdió y estamos desde cero, estamos cansado”, dijo.

El biólogo detalló que entre las anomalías que comete es quitar espacios incumpliendo el reglamento interno, donde se indican en cláusulas los motivos suficientes para retirar los espacios y no de forma arbitraria, como lo efectúa el funcionario señalado.

Ricardo Zapata ejemplificó su caso, ya que tiene un año laborando en el parque, es originario de Tabasco y durante los doce meses de trabajo no le ha dado su comodato argumentando que no es veracruzano y no tiene derecho a estar dentro.

“Tengo compañeros que no son de Xalapa y sin embargo están produciendo para el estado de Veracruz. Entonces no se me hace justo, ya hemos agotado todas las vías posibles, esta es la última, una manifestación pacífica”, reprochó.

Tanto el entrevistado como los demás viveristas se plantaron en el acceso principal del recinto en espera de ser atendidos.

