Visibilizan desaparecidos con fotografías para que autoridades no olviden hacer su trabajo

Victoria Delgadillo, integrante del colectivo “Familiares Enlaces Xalapa, aseguró que si las familias no exigen a las autoridades que hagan su trabajo, éstas no hacen nada.

Aseveró que si los colectivos no salieran al campo a “rascar”, preguntó cuándo encontrarían a sus familiares.

Este día, al inaugurar una exposición fotográfica de personas desaparecidas en bajos de Palacio de Gobierno, sostuvo que las autoridades saben que hay muchas personas desaparecidas, saben lo que las familias exigen y, al igual que todos los colectivos, deben unirse para buscar a sus seres amados.

“Y que ellas (las autoridades) vean lo que es un trabajo de campo, lo que es un trabajo de búsqueda, porque no nada más es tener un desaparecido. A las autoridades si uno no está exigiendo el trabajo, ellos no van a hacer nada. Y otra cosa, para que ellos no olviden más que nada que están nuestros familiares desaparecidos, aquí están sus rostros; para eso están aquí, para eso hacemos visible lo que está pasando y no se olviden que tienen mucho trabajo que hacer”, subrayó.

Respecto de la exposición, Victoria Delgadillo puntualizó que estará los días 27 ,28 y 29 de diciembre, mostrando el trabajo de Jazz Maldonado.

“Mostramos un poco lo que hacemos las familias de personas desaparecidas… este mes no tenemos nada que festejar, nosotros tenemos una silla vacía; no podemos tener una cena de Navidad completa porque nos hace falta alguien”, lamentó.

Por ello, aseveró que de esta forma hacen visibles a sus hijos para que permanezcan siempre en la memoria de cada uno de sus seres amados.

Mencionó que aunque la exposición hoy es una recopilación del colectivo que representa, cada uno de los colectivos que existen hace un trabajo similar.

“Todos trabajamos, pero cada colectivo busca cómo hacer sus actividades, entonces nosotros con la fotógrafa Jazz Maldonado que nos ofreció hacer éstas fotos; aceptamos y por eso hicimos este evento”, resaltó Victoria Delgadillo.

Reanudarán búsquedas en fosas clandestinas en enero

Finalmente, indicó que todavía siguen vigentes muchos puntos de cosas clandestinas en donde tienen que realizar la búsqueda de restos humanos como Playa Vicente que se encuentra detenido, sin embargo, espera que reanuden labores en el mes de enero.

De la misma manera comentó que sigue para la búsqueda e identificación de restos del predio La Guapota, ubicada en el municipio de Úrsulo Galván.

“Es enorme, hay muchísimos cuerpos en La Guapota. Tenemos que seguir con ese trabajo para poder darles identidad a esas personas”, subrayó.

