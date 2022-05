Viridiana lleva 6 días desaparecida y no se han entregado videos de vigilancia: familia 

Viridiana lleva 6 días desaparecida y la Fiscalía no ha entregado los videos de vigilancia del hotel: familia.

La Fiscalía General del Estado se ha negado a exigir las grabaciones de las cámaras de videovigilancia del Hotel Bienvenido en Ciudad Cardel y tampoco han proporcionado la sábana de llamadas y mensajes del teléfono celular, para conocer el paradero de Viridiana Moreno Vásquez informaron los familiares.



Habitantes de Tlaltetela, familiares, amigos y amigas de la madre de familia desaparecida desde el miércoles 18 de mayo Viridiana Moreno Vásquez en Ciudad Cardel municipio de La Antigua, bloquearon la calle Enríquez frente a palacio de gobierno para exigir al gobernador de Veracruz Cuitláhuac García Jiménez y a la Fiscal General del Estado Verónica Hernández Giadáns que investiguen su desaparición.



Para los familiares, el gobierno de Veracruz y la FGE perdieron el control de las desapariciones en Veracruz, en las que se incluye la de Viridiana con edad de 31 años y madre de un menor de 7 años de edad.



La madre y primo de la víctima Aurora Vásquez y Eduardo Hernández Vásquez informaron que a pesar de la insistencia de la familia por conocer las videograbaciones, “no nos las enseñan”.

“Las autoridades se encuentran trabajando en esa información, no sé cuánto tiempo se tardan en revisar un video de unos días, no soy experto, pero sabemos que cualquiera lo puede hacer; no nos han entregado nada (sábana de llamadas) se supone que hoy iban a dar una conferencia a las 11:00 horas y mis tíos por derecho tenían que estar presentes, y no les han avisado nada”.



A seis días de la desaparición, tiempo en el que los familiares han realizado múltiples protestas cómo el bloqueó a la carretera federal Veracruz- Xalapa en la noche del viernes; manifestación en frente del Hotel Bienvenido el sábado; y el domingo hicieron lo propio en la caseta de peaje La Antigua, el gobernador de Veracruz no se ha reunido con ellos, mientras que la titular de la FGE, Verónica Hernández Giadáns prometió dar resultados en 12 horas.



“Con el gobernador no. Verónica se ha acercado algunas veces ha dialogado con nosotros, ha tenido la disposición, pero no hay informes, cuando se tomó la caseta nos pidieron 12 horas para trabajar, no les dimos 12, les dimos más de 24 horas y no han hecho nada entonces cómo familia estamos muy desesperado, externamos el sentimiento de la familia, del pueblo, esto se les está saliendo de control de manera oficial no tenemos nada” expresó el primo.



La madre de la víctima Aurora Vásquez exigió al gobernador la aparición con vida de Viridiana ante el sufrimiento de la familia y principalmente de su hijo menor de 7 años que pregunta por ella.



“Me dice: Abuela mi madre ya encontró trabajo, ella no ha regresado a casa porque ella trabaja, espero que a mi madre le estén dando una buena recamara para que ahí descanse, pero ya quiero que me haga una llamada, así dice mi nieto. Ya estoy desesperada quiero a mi hija y mi niño me da mucha tristeza porque él no sabe nada” expuso Aurora.



Aurora Vásquez lamentó las declaraciones del gobernador en el sentido de que Viridiana estaba bajo resguardo, y una hora después la coordinación de Comunicación Social de su administración salió a hacer aclaraciones y desmentir lo dicho por el Mandatario.



“Es un comunicado que todo mundo vio, que él la tiene resguardada, hasta ahora ni una llamada ni nada” dijo la mamá.



La última vez que habló con Viridiana fue el martes 17 de mayo, quién le comunicó iría a una entrevista de trabajo al hotel Bienvenido en Cardel.



“Mi hija se casó en Cárcel, ahí vivía, ella salió en su motoneta y ni la motoneta ni nada, ni una señal de nada. Exijo al presidente (Andrés Manuel López Obrador) que haga un llamado al gobernador que me entregue a mi hija, ¿Por qué dijo que la tienen resguardada?” expresó.



El primo de la víctima, Eduardo Hernández Vásquez aseguró que la familia no parara hasta encontrarla y saber qué ocurrió el miércoles 18 de mayo cuando desapareció en Cardel.



“Hemos indagado muchas cosas, pero todas son especulaciones, no tenemos nada de Viridiana, hasta ahorita no tenemos ni una pista de ella” dijo el primo al confirmar que a esta marcha no llegó el esposo de la víctima desaparecida.

Te puede interesar:



Los manifestantes exigieron al presidente Andrés Manuel López Obrador que haga valer su palabra de que el gobernador Cuitláhuac García Jiménez “es uno de los más honestos”. Sí es así que venga a respaldar a su gobierno tan honesto”.



El primo afirmó que hay “muchas especulaciones” alrededor de la desaparición de Viridiana, “les pido de la manera más atenta que nada que no salga de la familia o autoridades nada esta visto; les pido no más especulaciones por la salud de mis tíos”.



Hay que mencionar que Viridiana Moreno es originaria del municipio de Tlaltela, se casó y se fue a vivir a Cardel, es madre de un menor de 7 años de edad, por lo que es buscada por su familia.



El pasado miércoles 18 de mayo del 2022, Viridiana salió de su domicilio a bordo de una motoneta azul con matrícula 26YJD para dirigirse al Hotel Bienvenido en Ciudad Cardel, en dónde le harían una entrevista como aspirante a ocupar el puesto vacante de recepcionista.



Las horas transcurrieron del día miércoles y su familia al ver que no llegó al hogar, salieron a buscarla, y en el hotel les informaron que la desconocían, que no llegó al lugar y supuestamente no la habían citado para contratarla cómo recepcionista.



Viridiana con 31 años de edad, viste zapatos color azul, pantalón beige y usa anteojos. Su familia reportó la desaparición y la Comisión Estatal de Búsqueda elaboró una ficha con su fotografía y datos generales.

Con información de AVC Noticias

Síguenos en Twitter @ElDictamen

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Y también en Instagram: @ElDictamen

Más noticias: AQUÍ