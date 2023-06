Al menos diez reporteros del municipio de Poza Rica han solicitado apoyo de la Comisión Estatal de Atención y Protección a Periodistas (CEAPP) ante la violencia que están generando grupos criminales en la zona; se identificó que están en riesgo mediano y alto.

El secretario ejecutivo de la CEAPP, Israel Hernández, informó que debido a la violencia que generan tres grupos delictivos, los trabajadores han pedido apoyo al organismo autónomo. En la zona norte se tiene 15 servicios activos a trabajadores de los medios de comunicación.

Algunos han sido reubicados, otros más tienen medidas de seguridad, como puede ser un elemento de escolta que los está resguardando.

Recordó que recientemente se reportó la privación de la libertad de Richard Villa en el municipio de Poza Rica, en abril, y mencionó que si bien tiene un hermano que es investigado por la comisión de un delito, el tema de su levantón no guardaba relación.

Mencionó que ellos han dado seguimiento al caso, y han confirmado que la privación de su libertad no guarda relación con su hermano, tal como lo afirmó el gobernador Cuitláhuac García Jiménez.

Violencia obliga a 10 reporteros a buscar apoyo de la CEAPP en Poza Rica

Consideró que en ocasiones las personas no le dan la información completa al mandatario estatal, por lo que al ser cuestionado por la prensa da algunos datos que no son precisos, mientras que la CEAPP hace trabajo de campo.

“Las cosas como son: la persona que fue privada de la libertad si tiene un familiar directo que está enfrentando un proceso por un delito, pero no tenemos información que es un líder, tiene una situación por delito de alto impacto”.

Sin embargo, dijo que en el caso de Richard Villa no tienen indicios de que haya cometido alguna irregularidad, “yo creo que ahí lo que está pasando es que no lo están informando bien, que quizá no están procesando bien la información”.

Las condiciones de violencia dificultan mucho el poder atender a los periodistas pues los tres grupos delincuenciales están en la zona y son los medios los que se quedan en medio.

Con información de AVC Noticias

