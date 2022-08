Vinculan a proceso a ex fiscal de Veracruz  

Un juez de control determinó vincular a proceso a Jorge “N”, ex fiscal de Veracruz, por los delitos de desaparición forzada y secuestro. Al mismo tiempo, ratificó la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa de un año y cinco meses, mientras se desarrolla la investigación complementaria.



Al salir de la audiencia, que se extendió por más de ocho horas y tuvo varios recesos, el abogado Rodolfo Félix Cárdenas dijo tras la determinación del juez, van a presentar un juicio de amparo.



Entre las irregularidades más graves que encontraron, destaca que la orden de aprehensión que se giró contra el ex fiscal el 20 de septiembre del 2018, fue firmada por una persona que se dijo juez en Pacho Viejo, diez días antes de que le dieran su nombramiento como juez interino.



“Nosotros presentamos una fe de hechos a partir de la página del Consejo de la Judicatura, en donde se señala que esta persona fue nombrada juez interino del 01 al 31 octubre del 2018, y la orden de aprehensión fue librada 10 días antes ¿Cómo, si lo acaban de nombrar?”.



Félix Cárdenas aclaró que fue a partir de este planteamiento que el juez de control tuvo que determinar un receso de 20 minutos para subsanar este señalamiento, “el juez se preocupó, pidieron información al Consejo de la Judicatura, y ellos mandaron un oficio, en donde apareció una fecha en donde lo habían comisionado, pero eso no aparece en la página de la judicatura, por eso los recesos, porque estaban apareciendo debates técnicos importantes”.



El abogado abundó que como parte de la defensa mandaron llamar a una abogada –una actuaria judicial de un juzgado de distrito en materia de amparo– que no asistió a la audiencia, porque fue notificada fuera de horario de trabajo.



De acuerdo con Félix Cárdenas, la testigo elaboró documentos que fueron valorados en un juicio de amparo, a partir de una entrevista con la persona que demandó a Jorge Winckler por el delito de privación ilegal de la libertad en modalidad de secuestro y desaparición forzada de personas.



“La actuaria habló con la persona, y le preguntó: ¿A usted lo torturaron? y el señor dijo no. Ella dio fe de ello, de su buen estado de salud pública, y de las instalaciones en que se encontraba”.



El abogado explicó que las diligencias realizadas por la actuaria judicial llevaron a que los hechos señalados por la persona que demandó a Jorge “N” dentro de un juicio de amparo, “fueran declarados inexistentes por el juez de amparo, y confirmado por un juez de distrito, fueran declarados inexistentes”.



Félix Cárdenas señaló que otra inconsistencia del caso es que se le vinculó por dos delitos que no pueden coexistir, ya que “no puede coexistir desaparición forzada y privación ilegal de la libertad, porque la ley prevé que la privación ilegal de la libertad es un elemento del delito de desaparición forzada de personas, entonces, o es uno o es otro”.



“La Fiscalía judicializó y pidió orden de aprehensión por los dos, y el juez acaba de dictar vinculación a proceso por los dos delitos, eso judicialmente no existe, técnicamente eso no puede ser”.



Sobre el cargo de secuestro, el abogado dijo que hay elementos para determinar que la persona no estaba secuestrada, “la persona colaboró voluntariamente, hay llamadas telefónicas, mensajes, que no fueron valorados en esta audiencia”.



“Él estuvo comunicado en su celular, ¿un secuestrado en línea, con su teléfono abierto? Y uno de los policías que estaba en servicio, en esta diligencia, le prestó el teléfono para que hablara con su familia, y se tomaron fotos juntos, para que vieran que estaba bien”.



Otra irregularidad señalada por Félix Cárdenas fue la determinación del juez de control de realizar la audiencia de forma privada, “esto se negó sin razón, y la publicidad es un principio del nuevo sistema de justicia penal, y un derecho de la persona que está siendo imputada, él es el que tiene el derecho, la Fiscalía no tiene derecho a la reserva o al secreto ni las víctimas, se tiene que ponderar la razón de ello, pero tiene que ser una ponderación sustentada”.



“El juez dijo que no, se quiere llevar un proceso a puerta cerrada, en secreto, en el ostracismo”, señaló el abogado, quien consideró que esto puede ser motivo de nulidad de la audiencia.

Te puede interesar:



Sobre el llamado a una enfermera a mitad de la audiencia, el abogado confirmó que Jorge “N” manifestó tener un dolor de cabeza, “pero seguimos con la audiencia, y cuando terminamos fue cuando entró la doctora, él está bien, está consciente de lo que está pasando, y está echado para adelante”.



Félix Cárdenas expuso que a partir de estas irregularidades presentarán un juicio de amparo.



ANTECEDENTES



El ex fiscal, abogado vinculado al ex gobernador Miguel Ángel Yunes Linares, tomó protesta como Fiscal General del Estado el 31 de diciembre del 2016. De acuerdo con la legislación vigente, gozaría de autonomía en el cargo y su periodo duraría nueve años, de 2016 a 2025.



En campaña, el gobernador Cuitláhuac García Jiménez se comprometió con familias de personas desaparecidas a que haría las gestiones pertinentes para destituirlo del cargo.



Y en septiembre del 2019, la Comisión Permanente del Congreso Local –ya durante el gobierno de Cuitláhuac García Jiménez– lo separó de manera temporal del cargo, por no cumplir con el mandato constitucional de contar con certificación de confianza y su revalidación. Y seis meses después, lo separó de forma definitiva.



De manera casi simultánea, el 23 de septiembre del 2019, un juez giró una orden de aprehensión contra Jorge “N” por el delito de privación ilegal de la libertad en su modalidad de secuestro, que hoy lo tiene preso.



Aquella orden de aprehensión, que corresponde al proceso penal 296/2019, también alcanza a otros cinco ex colaboradores de su primer círculo de confianza, integrado por Luis Eduardo Coronel Gamboa, ex Fiscal de Desaparecidos y Fiscal Regional de Xalapa; Marcos Even Torres Zamudio, Fiscal Anticorrupción; Roberto Mora Mil, Fiscalía Especializada para la Atención de Denuncias por Personas Desaparecidas; y los policías ministeriales: Sergio García Celis y Uriel Rodrigo González.

Con información de AVC Noticias

Síguenos en Twitter @ElDictamen

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Y también en Instagram: @ElDictamen