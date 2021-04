-Expresó que PRI, PAN y PRD juntos no reúnen ni las tres cuartas partes de votantes que tiene el Morena por sí solo

-El exrector de la UV dijo que no vino, pero no quiere que le levanten un monumento como algunos personajes

Xalapa, Ver.- PRI, PAN y PRD juntos no reúnen ni las tres cuartas partes de votantes que tiene el Morena por sí solo, aseguró el diputado federal Rafael Hernández Villalpando, aspirante a reelegirse por el mismo cargo.

“Esos tres partidos por los que este personaje que algunos dicen que innombrable, no sé, no lo afirmo, los tres partidos no reúnen ni las tres cuartas partes que tiene Morena por sí solo en todas las encuestas”, sostuvo.

Dijo que si a eso se le agrega el candidato, no tiene la menor duda de que volverá a ganar a pesar de que no irá en coalición con el PT ni el Partido Verde

Previa a su arranque de campaña por la reelección, aseguró que durante los tres años de legislador aprobó, discutió, pero sin subir a “rugir” a tribuna, arreglando todo desde abajo.

Hernández Villalpando asegura que convenció a muchos de votar en grandes reformas

Aseguró que convenció a muchas personas de que votaran las grandes reformas constitucionales en materia de género, no violencia contra las mujeres, energía eléctrica, hidrocarburos, apoyo a los niños, entre otros.

Respecto de por qué no se le vio en esos tres años en su distrito, el exrector de la Universidad Veracruzana afirmó que no estuvo aquí porque hace un año comenzó la pandemia y se cuidó.

“No quiero que me levanten un monumento como algunos personajes, cuidé mi salud. Estuve trabajando vía internet. El diputado no hace obra pública que quede muy claro. En la legislatura llevamos ahorrados 3 mil 750 millones de pesos dedicados a vacunas. En ninguna legislatura se había dado ese fenómeno”, indicó Rafael Hernández Villalpando.

Expresó que aunque en Morena hay sectores que no están a favor de la reelección, éste sigue siendo un movimiento en el que caben personas de distintos pensamientos de distintas clases culturales, económicas, políticas, con discusiones internas, fuertes, pero respetuosas y al final se da la unidad, “porque los principio unen, los intereses no”.

Finalmente, recalcó que aunque no se dio la alianza con el Verde y el PT confía en que ganará la elección.

