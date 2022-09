Verónica Hernández cumple 3 años polémicos al frente de la Fiscalía de Veracruz

La fiscal general de Veracruz, Verónica Hernández Giadans, aseguró que a tres años de su llegada a este organismo autónomo los delitos han bajado entre un 34 a un 83 por ciento.



A través de un mensaje en sus redes sociales, la fiscal dijo que el secuestro en el estado ha disminuido en 83 por ciento; el homicidio doloso en 38 por ciento y el feminicidio en 34 por ciento.



“Se cumplen tres años en que por primera vez en Veracruz una mujer asume el reto de recuperar la confianza en la procuración de justicia, bajo la estrategia de más territorio y menos escritorio hemos recorrido a lo largo y ancho el estado”, dijo.



Agregó que desde su llegada a la Fiscalía se ha logrado un incremento del 80 por ciento en vinculaciones a proceso, obteniendo 120 por ciento más sentencias condenatorias. Y que entre las más ejemplares se han dado en los delitos de desaparición forzada, por 90 años; secuestro, por 120 años y feminicidio, por 142 años.





Aseguró que a la Fiscalía se han incorporado nuevos profesionistas con vocación de servir y entregarse por la procuración de justicia bajo el estricto cumplimiento de la ley, el respeto a los derechos humanos y la prioridad que significan para nosotros, las víctimas.



Expuso que se ha fortalecido el recurso humano, mejorando sueldos en un proceso de homologación haciendo justa su remuneración y ahora los ascensos de los servidores públicos de la Fiscalía se dan con base a resultados, capacidades, responsabilidad y entrega.



“Las quejas y denuncias presentadas por la ciudadanía han sido atendidas oportunamente, dando como resultado servidores públicos sancionados y vinculados a proceso. Cero tolerancia a actos de corrupción”.



Verónica Hernández dijo que han hecho realidad proyectos innovadores en materia de infraestructura y obra pública, “que durante muchos años fueron sueños y suspiros de quienes nos antecedieron”.



Recapituló que se terminarán los dos edificios anexos a las oficinas centrales; y se logró la remodelación integral del Servicio Médico Forense de Córdoba; se construyó la Unidad Integral de los Servicios Médico Forenses en Nogales, única en su tipo en el país y en Latinoamérica.



Dijo que con ello se ha cumplido la meta de analizar cinco veces más los cuerpos de individuos no identificados, contribuyendo a agilizar su proceso de identificación.



“Este ha sido uno de nuestros compromisos con las familias que integran los colectivos de personas desaparecidas, con quienes hemos trabajado en las jornadas de atención para la recolección de cuestionarios ante-mortem y muestras biológicas que son útiles en la investigación, búsqueda, localización e identificación del familiar desaparecido. Seguiremos mejorando y dignificando todas las áreas involucradas en su atención”.



Dijo que cuentan con servidores públicos más comprometidos, como policías ministeriales, que se han distinguido a nivel nacional al duplicar su rendimiento por la ejecución de mandamientos judiciales y detenciones en flagrancia.



Verónica Hernández Presumió que la Unidad Especializada en Combate al Secuestro es ejemplo a nivel nacional por su trabajo de inteligencia, detenciones, liberaciones de víctimas, vinculaciones a proceso y sentencias ejemplares.



“Tenemos una trilogía investigadora que brinda un mejor servicio profesional, con una nueva estrategia y planeación en la procuración de justicia que ha hecho posible disminuir la incidencia en los delitos de alto impacto”.



Dijo que gracias a la coordinación con fuerzas estatales y federales derivadas de la participación diaria en las mesas de Coordinación para la Construcción de la Paz, ha permitido que Veracruz sea ejemplo en la estrategia nacional de seguridad.



“Sin duda falta mucho por hacer, pero con las condiciones administrativas, presupuestales y de recurso humano con que se cuenta, hemos logrado trascender positivamente. Vocación, profesionalismo y ética han sido fundamentales”.



La polémica llegada de la fiscal

En 2019, el Congreso del Estado, la mayoría de Morena con el apoyo del PRI, separaron del cargo de manera temporal a Jorge Winhckler, hoy recluido en un penal de máxima seguridad, por no acreditar el examen de control y confianza para estar en el cargo.



En medio de jaloneos se nombró a Verónica Hernández Giadáns como encargada de despacho, por esa misma mayoría de Morena. Y es que la diputación permanente no era la autoridad con las atribuciones para votar la separación de Winckler, ni nombrarla.



Su llegada a la Fiscalía se dio en medio de un fuerte operativo de seguridad, los elementos de la SSP golpearon a diputados del PAN que intentaron impedir tomara las oficinas.

“La encargada en este momento (de la Fiscalía) soy yo, entonces todos están a mi disposición y a mis órdenes, (…) le pido que reconsidere para que usted no cometa un delito. Soy la fiscal, tomé protesta y le pido me permita pasar”, expresó al encargado de seguridad que le pedía identificarse.



Ya para el 28 de mayo del 2020, la mayoría -nuevamente de Morena y PRI -38 a favor y 12 en contra- la nombraron por un periodo de 9 años.



El 13 de junio de este año magistrados del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito del Consejo de la Judicatura Federal revisaron un recurso que presentó Jorge Winckler por el que buscaba ser restituido en el cargo.



En el análisis de la queja de Jorge N, los magistrados analizaron el proceso por el que Verónica Hernández Giadáns había llegado como encargada de despacho y reconocieron que la Fiscal no debía ser nombrada por la diputación permanente, sin embargo, justificaron su permanencia con el argumento que el pleno la eligió en mayo del 2020.

