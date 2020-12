El secretario de Finanzas y Planeación aseguró que la verificación no será medida coercitiva para contribuyentes

Entrevista exclusiva con el secretario de Finanzas y Planeación, José Luis Lima Franco

El pago de la tenencia a partir del 2021 no estará condicionado a la verificación, son temas independientes, además no habrá ninguna medida coercitiva por no realizar la verificación vehicular, los contribuyentes no se irán a buró de crédito ni tendrán ningún procedimiento de ejecución fiscal, garantizó el secretario de Finanzas y Planeación, José Luis Lima Franco.

En entrevista para el Dictamen, explicó que lo que se hizo fue cambiar el concepto de la verificación que anteriormente era un aprovechamiento y para ello, los diputados aprobaron una modificación al Código Financiero y ahora es un derecho.

Recordó que la Secretaría de Medio Ambiente (SEDEMA) vendía los hologramas a los verificentros y centros de verificación, por citar un ejemplo en 80 pesos y éstos brindaban el servicio y cobraban 360 pesos, la diferencia era la ganancia para ellos.

Ahora, en lugar de vender únicamente los hologramas, la SEFIPLAN recibirá los 360 pesos y los verificentros tendrán que comprobar que hicieron la verificación y ésta devolverá su ganancia en un lapso de 48 horas como máximo.

Respecto de perder el derecho de condonación de tenencia, hacer requerimientos por escrito a domicilio, así como la supuesta inclusión en el buró de crédito y/o embargo del vehículo, Lima Franco sostuvo que se trata de “imprecisiones”.

Verificación no será medida coercitiva para contribuyentes: Lima

“No hay ninguna intención de ser una medida coercitiva para los contribuyentes, ni obligarlos a verificar, sería lo ideal, lo que sí es que invitaríamos a que verifiquen, pero no es una obligación ni estamos pensando en hacer algún procedimiento de ejecución ni meterlos a buró de crédito”, aseguró.

Garantizó que el pago de la tenencia no estará condicionado a la verificación, son temas independientes, pero recordó que por ley tendrían que verificar todos, pero la invitación es a que lo hagan, sobre todo por lo que tiene que ver con la calidad del aire.

Sostuvo que la modificación se llevó a cabo con la finalidad de evitar todas esas malas prácticas en las que incurrían los verificadores como, por ejemplo, vender los hologramas en redes sociales y hasta llevarlos a los domicilios sin llevar el auto.

“Lo que queremos también es poner orden y quitar esas malas prácticas y vamos a pagar a los verificentros por las verificaciones hechas”, subrayó.

Verificación no será medida coercitiva para contribuyentes: Lima

Espera que a más tardar en febrero el total de 199 ayuntamientos hayan aprobado reestructuración de deuda bursátil

En torno a la emisión bursátil que se llevó a cabo hace más de 15 años y en la que participaron 199 municipios para obtener recursos por el orden de los mil 200 millones de pesos, el secretario indicó que la intención es reestructurar esa deuda que al día de hoy es superior a los mil 400 millones de pesos y pasarla a un crédito normal.

Puntualizó que hasta el día 23 de diciembre faltaban 30 cabildos por aprobar la reestructuración, pero espera que en el mes de febrero puedan tener el total de aprobaciones y en el primer semestre de 2021, llevar a cabo la restructuración de esa deuda y quitarles esa carga.

Aclaró que el Estado no pagará esa deuda, sino que se reducirá el monto del descuento que se les hace directamente a los municipios de las participaciones federales, sobre todo por la disminución de los ingresos propios que sufrieron derivado de la pandemia.

Reserva técnica del IPE no se usará para las elecciones

Asimismo, sobre la inversión a tasa fija de la reserva técnica del Instituto de Pensiones del Estado (IPE), que se hará a un año, Lima Franco aseguró que buscan dar a los pensionados la certeza de que la reserva técnica no se tocará.

“Se invertirá el dinero de la reserva técnica a tasa fija, por lo tanto, el Estado no podrá tocar ese dinero como han dicho que se usará para las elecciones, al contrario, estamos demostrando que el Estado no puede usar ese dinero, va a estar invertido un año, invertido en valores gubernamentales, sin ningún riesgo. No está en la Bolsa”, subrayó.

Además, reveló que la tasa a la que se invertirán los recursos, será de 6.25%, es decir, muy por arriba de la referencia de Banxico que es de 4.25%.

“Entonces va a tener una tasa muy buena y no sólo el Estado no va a tomar dinero de la reserva técnica, sino al contrario, se va aumentar porque va a estar invertida a un año a esa tasa que es poco más de 100 millones de pesos, que es lo que se va a incrementar la reserva”, subrayó.

Comentó que dichos recursos excedentes servirán para que el IPE pueda disponer para los préstamos, pagos de pensiones, gastos funerarios, entre muchos otros que son de gran necesidad para el Instituto, sobre todo porque sigue padeciendo un déficit de más de 3 mil millones de pesos.

Estado propondría 2% más como aportación patronal a IPE, después negociarían incremento a la aportación de los sindicatos.

En ese orden de ideas, el secretario definió que sí es necesario hacer una reforma a la Ley del IPE y aunque les preocupa este tema, no es sólo es un asunto de Veracruz, sino de todo el país y los sistemas pensionarios que existen, derivado del incremento en la sobrevivencia de los pensionados y el número de trabajadores activos que no alcanza para mantenerlos.

“Sí, yo creo que tendríamos que empezar la discusión, tendríamos que discutir de fondo con los diputados. Sí requeriríamos una reforma al sistema de pensiones, pero tampoco hay muchas opciones. Ya no hay mucho margen para reformar.

Envió un mensaje de Navidad a los veracruzanos para que estén tranquilos de que este gobierno está haciendo las cosas bien en materia financiera

Ya prácticamente se hizo todo lo que se tenía que hacer. Ya los márgenes que quedan es aumentar a lo mejor la cuota de los trabajadores en activo que es un tema meramente político con los sindicatos. A lo mejor lo que podríamos plantear como Estado, es aumentar lo que aporta el Estado como patrón. Entrar en una discusión con los sindicatos y decir: sí, tú pon tanto y yo pongo tanto…lo que quedan son los porcentajes de las cuotas, hay que iniciar esa discusión. Si es un tema que ejerce mucha presión al Estado”, reconoció.

Aclaró que esa discusión quizá no inicie el año que entra, pero reiteró que podría ser que el Estado proponga de buena fe, que los trabajadores en activo no pongan nada en un inicio y el Estado ponga un 2% y luego puedan iniciar negociaciones con los sindicatos.

Recalcó que gracias a la contención del gasto y la Ley de Austeridad permitió a la administración enfrentar la pandemia y no pedir préstamos como sí lo hicieron otras entidades desde el mes de marzo.

Lo que hicieron fue redirigir el gasto corriente de algunas dependencias y mandarlo a la Secretaría de Salud, de manera que, dicha dependencia logró casi mil millones de pesos extraordinarios para la adecuación de instalaciones para convertirlos en centros de atención a pacientes Covid.

Fue así que también resaltó que Veracruz logró mejores calificaciones por parte de las calificadoras internacionales debido a que en estos dos años han logrado disminuir la deuda pública en más de 3 mil millones de pesos.

“Fue un año atípico, pero todas las medidas y políticas implementadas en este gobierno, instruidas por el Gobernador, ayudaron a salir adelante en este 2020 y podemos verlo hoy en día, si vemos en comparación con hace unos cinco o seis años, a estas fechas no se les había pagado a los pensionados, a los maestros, había manifestaciones. Ahí se ve cómo ha cambiado el Estado”, aseguró.

Licenciada Bertha Ahued en entrevista con el secretario de Finanzas y Planeación, José Luis Lima Franco.

Finalmente, el titular de la Sefiplan envió un mensaje de Navidad a los veracruzanos para que estén tranquilos de que este gobierno está haciendo las cosas bien en materia financiera, tal como lo dicen las buenas calificaciones, los niveles sostenibles de la deuda.

“Hay fortaleza, hemos ido mejorando en las calificaciones. ¿Por qué siempre hablamos de las calificaciones?, porque las calificaciones nos dicen que mientras mejor calificación tenga el Estado, quiere decir que es más fuerte y es menos probable que deje de cumplir sus obligaciones, que deje de pagar proveedores, contratistas, que deja de pagar a pensionados, impuestos, de mandar los recursos a los municipios, entre otros.

De manera que mientras más mejore la calificación del Estado, quiere decir que es más fuerte su capacidad financiera y que Veracruz está cada vez más lejos de repetir escenarios en donde los pensionados salían a las calles a exigir su pensión y que elementos de la Secretaría de Seguridad Pública los golpeen.

Esos momentos tristes de Veracruz están en el pasado, cada vez estamos más lejos de ahí. Nos falta mucho por mejorar las finanzas del Estado, pero les pedimos que tengan la confianza, las finanzas han ido mejorando paulatinamente”, subrayó.

Te puede interesar:

Sostuvo que en la medida en que haya mayor confianza, la habrá en los inversionistas, porque podrán ver que el gobierno cumple y si decidirán venir a invertir a Veracruz y a generar empleos.

“Todavía tenemos muchos retos como la seguridad, de mejorar la infraestructura carretera, los hospitales, las escuelas esfuerzo por aumentar la inversión pública”, aseveró.

Síguenos en Twitter @ElDictamen.

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Y también en Instagram: @ElDictamen

Más noticias AQUÍ.