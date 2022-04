Veracruz vende mariscos y pescados de otros estados por contaminación.

Los pescados y mariscos que se ofertan en los mercados de la capital del estado provienen de Campeche, Tamaulipas, Nayarit, Sinaloa, y Colima, menos de Veracruz, y se debe a la contaminación de Petróleos Mexicanos en el Golfo de Mexicano señalaron los comerciantes.

A propósito de la venta de pescados y mariscos con motivo de la Semana Santa 2022, los comerciantes instalados en las calles Revolución y Simón Bolívar colocaron rejas y lonas sobre las banquetas para ocupar más espacio y ofrecer sus productos.

Los precios del kilogramo de pescados son por arriba de los 80 pesos, y el costo de camarones van de 140 y hasta 280 pesos; las jaibas de a 80 el kilogramo.

Los compradores hacen fila en espera de que las y los empleados de las pescaderías pesen en las básculas, y luego otra espera para que alguno de los trabajadores dedicados a la actividad de “Alinear” se los entregue limpios de escamas.

Los comerciantes informaron que solicitaron créditos a instituciones bancarias, a amigos prestamistas y a las nuevas casas financieras para anticipar el pedido y compra de los productos del mar.

María Elena González informó que desde marzo hablaron con los proveedores para apartarles toneladas de camarón cristal, del roca para el coctel, y pescados cómo robalo, mojarra, sierra, peto, robalillo y huachinango entre otros.

“Nosotros creímos que esto se iba poner muy bueno, porque cómo ya está pasando la pandemia, la gente sale con más confianza, vemos que ya la gente sale para todos lados; bueno desde el año pasado también salieron, pero ahora vemos más movimiento” dijo.

Refirió que a Xalapa llegan alrededor de 5 proveedores de mariscos y pescados pero todos provienen de otros estados debido a que el Golfo de México dejo de producir.

“Aquí no hay, definitivamente no encuentra pescado, o digamos que si hay, pero es muy poquito el que sacan los pescadores de Alvarado, del mismo puerto o de Casitas, Costa Esmeralda, Tecolutla; incluso esas mismas pescaderías que están en las playas también compran el camarón que viene de Campeche, de Nayarit, de Sinaloa porque aquí no hay” expuso.

Otro comerciante Juan Pablo Quintero refirió que los hombres dedicados a la pesca de Alvarado, de Tecolutla, de Veracruz y de Tamiahua si salen al mar a obtener los productos, pero es “muy poquito lo que sacan, apenas si les alcanza para vender entre las mismas pescaderías de ahí, ya no les alcanza para salir a surtir a Xalapa por ejemplo”.

Los comerciantes coincidieron en señalar que el camarón grande, de un tamaño aproximado a los 12 o 15 centímetros de largo proviene de Campeche, no del Golfo de México.

“Mire aquí hay un problema, el Golfo de México se contaminó de todos los derrames de Pemex, todo eso ha matado la fauna marina, ya aquí no hay calidad, no la hay, los pescadores tienen que salir más lejos para poder agarrar los camarones, pero los grandes, los de buen tamaño sólo los barcos camaroneros, pero esos vienen de lejos” finalizó.

Cierre de calles para seguridad del peatón

Por su parte, la Dirección de Tránsito y Vialidad municipal cerró la calle Manuel C. Tello, parte de Revolución y Simón Bolívar para que las y los ciudadanos ingresaran a pie, y así evitar accidentes automovilísticos.

Sin embargo, el cierre de estas calles generó caos vial en las avenidas 20 de noviembre, Américas, Revolución, de tal manera que los vehículos circulan a vuelta de rueda.

Con información de AVC Noticias

