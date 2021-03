-Gobernador minimiza observaciones, se burla de los veracruzanos, pretende distraer atención ante miles de muertes por pandemia

Xalapa, Ver.- Los dirigentes de los partidos políticos que integran la alianza Veracruz va llevaron a cabo una evaluación del gobierno de Cuitláhuac García Jiménez, tras los resultados que dio a conocer en su Informe Público la Auditoría Superior de la Federación (ASF); y definieron que el mismo da cuenta del peor gobierno, corrupto, mentiroso e indolente.

En conferencia de prensa, Marlon Ramírez Marín, dirigente del PRI, expresó que el manejo de las cuentas públicas ha sido ineficiente, ineficaz y poco transparente.

“Este gobierno pasó de ser un gobierno al que le dimos el beneficio de la duda a ser un gobierno mentiroso y lo que claramente hoy demuestra; a ser un gobierno corrupto, que no utiliza de manera adecuada el gasto, pero lo más grave, que se entromete en los procesos electorales.

Que firma pactos de manera solitaria, que aísla y reprime todos los mecanismos de comunicación y lo más grave, en un clima, que pareciera en el siglo XXI a la máxima transparencia y capacidad; hoy lo que estamos viendo es una embestida institucional del gobierno Federal y del Estado a los órganos que se dedican a la auditoría de los recursos de los veracruzanos”, señaló.

El líder tricolor dio detalle de los resultados del presunto mal manejo de los recursos públicos de 2019 y refirió que al mandatario veracruzano se le definió como el “subcampeón” del posible daño patrimonial con más de 2 mil 400 millones de pesos.

Por su parte, el dirigente del Partido de la Revolución Democrática, Sergio Cadena Martínez, señaló que el gobernador, por confusión o desconocimiento de la ley o dolo; asume tareas que constitucionalmente competen al Instituto Nacional Electoral y al Organismo Público Local Electoral de Veracruz.

“Es importante destacar que esta pretensión de cuidar las elecciones en Veracruz se vuelve una cortina de humo, luego de que la administración estatal quedara en evidencia por las malas cuentas en el ejercicio de los recursos públicos que son de las y los veracruzanos y que se señalan en el informe público de la Auditoría Superior de la Federación respecto a las finanzas de 2019. El Primer año de gobierno de Cuitláhuac García por más de 3 mil 115 millones de pesos, en gran parte destinados al gasto directo del gobierno estatal que no ha justificado y mucho menos ha solventado”, resaltó.

El líder del Sol Azteca afirmó que dichos señalamientos son continuidad de las irregularidades presupuestales que hace 4 meses fueron advertidas por el órgano fiscal superior por 2 mil 500 millones pesos a los Servicios de Salud de Veracruz; donde quedaron sin explicación la no compra de medicamentos de pacientes con cáncer; así como la entrega de contratos sin licitación y la contratación de aviadores en el sector salud.

Desvío de recursos impacta a los veracruzanos

Añadió que el presunto desvío de recursos impacta en el deterioro de la calidad de vida de las y los veracruzanos; pues con base en las cifras oficiales, hay más de 4 millones de pobres en Veracruz y 2 millones más de familias en pobreza extrema. Lo anterior como consecuencia del mal gobierno de Morena.

“Hoy lo que persiste en Veracruz es miedo, frustración e incertidumbre en hombres y mujeres veracruzanas que no encuentran respuestas de un gobierno estatal, que no es solidario, que dice regirse por la honestidad; aunque se llenen sus bolsillos de dinero ajeno y que debiera usarse íntegramente para las necesidades de salud, educación, servicios básicos para la población. Siguen enfrentando la cuesta de enero; con incremento en productos básicos como el gas doméstico y la energía eléctrica que miles millones de hogares consumen y no reciben tarifas adecuadas”, señaló.

Por su parte, el líder del blanquiazul, Joaquín Guzmán Avilés, refirió que la ASF pide el reintegro de más de 2 mil 600 millones de pesos; los cuales fueron otorgados a las secretarías de Salud, de Educación y de Finanzas a través de participaciones federales y subsidios.

“Es una burla para las y los veracruzanos que por un lado el titular del Ejecutivo minimice las observaciones de la ASF; y dice que no solapará a quienes hayan realizado mal uso de los recursos de los veracruzanos. Pero tampoco habrá sanción para el secretario de Salud”, criticó.

Por otra parte, el posible desfalco “más grande en la historia de Veracruz” de la Secretaría de Salud, un posible daño de más de 2 mil millones de pesos, más de mil 963 millones sin comprobarse en el extinto Seguro Popular; 88 millones 230 mil 400 pesos sin aparecer del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud; 325 millones 730 mil sin ser comprobados al programa de Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la seguridad social.

“Y, en contraste, 8 mil 51 personas muertas por esta pandemia y más de 55 mil personas contagiadas. Estos son los resultados que tiene el gobierno”, señaló.

“Si el recurso hubiera sido utilizado para fortalecer los hospitales y unidades médicas, para abastecer los de insumos y medicamentos, para incrementar la plantilla laboral; ¿cuántas vacunas pueden comprarse con 2 mil 691 millones de pesos?”, preguntó Guzmán Avilés.

El panista afirmó que el resultado de la Auditoría y la realidad que se vive les da la razón: el de Morena es el gobierno de la ineptitud y la indolencia; por ello, exigió que dejen de burlarse de los veracruzanos, que no se minimice el posible daño patrimonial en estos momentos tan críticos.

¡Veracruz Va! exige explicaciones

Asimismo, exigió que se solventen las observaciones y explique el mandatario qué está haciendo con el dinero de los veracruzanos.

“Si esta es la magnitud del daño de la cuenta pública 2019, ¿qué podemos esperar de la fiscalización del 2020?, obviamente otro daño patrimonial mayor”, subrayó.

Finalmente reiteró que el de Morena es el gobierno me inepto e indolente de la historia de Veracruz; “Morena no sabe gobernar” y la alianza ¡Veracruz va! es para darle a los ciudadanos la seguridad de que lucharán por un gobierno que dé resultados.

