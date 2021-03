Xalapa, Ver.- La vorágine de las violencias en contra de la mujer no cesa en Veracruz. Los últimos años, no sólo de ésta, sino de otras administraciones, se han caracterizado por una ola interminable de casos de feminicidio, violaciones, secuestros, desapariciones, extorsiones, entre otros como las violencias físicas, psicológicas, económica, en general, una violencia sistémica que parece no tener fin.

La violencia política en razón de género se ha visibilizado cada día más debido a que se modificaron siete leyes en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género:

Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia

Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales

Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral

Ley General de Partidos Políticos

Ley General en Materia de Delitos Electorales

Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República

Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación

Las diversas reformas y adiciones a estas leyes contemplan sanciones en contra de quienes comentan violaciones en contra de los derechos de las mujeres.

Veracruz, territorio de una vorágine de violencias imparables contra las mujeres

Alertas de Violencia de Género en Veracruz

Derivado de la exigencia de las organizaciones de la sociedad civil ante este violento panorama, la Secretaría de Gobernación emitió dos Alertas de Violencia de Género para nuestro estado, desde 2016, mismas que en poco o prácticamente nada han sido atendidas por las autoridades estatales, toda vez que las cifras reflejan lo contrario.

Además, en la presente gestión que encabeza Cuitláhuac García Jiménez, fue establecida una política de Cero Tolerancia a la violencia contra las mujeres, sin embargo, la realidad muestra que lo que sucede afuera, es una cosa completamente distinta.

A lo largo del 2020, en el que cualquiera hubiera pensado que los índices de violencia iban a disminuir por el confinamiento derivado de la pandemia, las cifras nos revelan la cruda realidad.

En en 2020, Veracruz se ubicó en segundo lugar por el número de feminicidios, extorsiones y violencia de género en todas sus modalidades.

Veracruz, territorio de una vorágine de violencias imparables contra las mujeres

También fue el deshonroso tercer lugar en casos de secuestro y quinto por homicidios dolosos contra mujeres, así como llamadas por violencia familiar, con base en el registro del 911.

El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) puntualizó que en 2020 ocurrieron 84 feminicidios en nuestro estado.

Ocho de sus municipios aparecen en la lista de los 100 con más casos a nivel nacional.

El puerto de Veracruz ocupa el lugar 22 con ocho casos; Coatepec, el lugar 57 con cuatro casos, de la misma manera que Emiliano Zapata y Papantla.

Coatzacoalcos se ubicó como el municipio número 87 por los tres feminicidios ocurridos, seguido de Fortín, Tuxpan y Xalapa con tres casos cada uno.

Con respecto al secuestro, Veracruz fue la tercera entidad a nivel nacional con 18 casos de un total de 221 que ocurrieron en todo el país en 2020.

El primer lugar lo ocupó el Estado de México con 54, seguido de Morelos con 19.

El mismo Secretariado reportó que por el delito de extorsión Veracruz se ubicó en el segundo lugar nacional con 299 víctimas, apenas por debajo del Estado de México.

Lastimosamente, el año pasado ocurrieron 2 mil 507 agresiones contra igual número de mujeres con lesiones dolosas, por lo que se ubica a este estado en el séptimo lugar nacional.

Veracruz, territorio de una vorágine de violencias imparables contra las mujeres

Veracruz: Segundo lugar nacional en violencia de género

En cuanto a la violencia familiar nuestro territorio se ubicó en la séptima posición nacional debido a los 10 mil 386 casos, de los 220 mil 28 que hubo en total en todo el país.

Las violaciones sexuales cometidas contra las mujeres en 2020, fueron 408 de los 16 mil 543 a nivel nacional.

Por violencia de género en todas sus modalidades, Veracruz ocupó el segundo lugar nacional con mil 144 casos, apenas por debajo del Estado de México que reportó mil 989 casos.

Respecto de la violencia familiar, en 2020 registraron 3 mil 838 casos, por abuso sexual 130 llamadas, mientras que por acoso u hostigamiento sexual 463; 122 llamadas relacionadas con la violación de mujeres, así como 5 mil 441 llamadas relacionadas con violencia de pareja y 39 mil 873 llamadas por violencia familiar.

Y ya para este 2021, en enero, los delitos como homicidio, feminicidio, abuso sexual, fraude y violencia familiar, tuvieron un incremento con relación al mismo periodo del año pasado.

Con base en las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), Veracruz presentó 6 mil 650 delitos, es decir, 123 más a los cometidos en enero de 2020, cuando se denunciaron 6 mil 527.

De manera que sigue siendo una de las entidades con mayor número de feminicidios, homicidios y secuestros de todo el país.

Tan sólo de feminicidios, en enero ocurrieron seis casos, es decir, dos más que los ocurridos en el mismo mes del 2020, por lo que se ubica en el segundo lugar a nivel nacional.

Veracruz, territorio de una vorágine de violencias imparables contra las mujeres

Respecto del delito de abuso sexual, hubo un incremento importante al pasar de 35 denuncias durante enero de 2020 a 53 en este año.

La violencia en el seno familiar continúa incrementándose a pesar de la pandemia, tan sólo en el mes de enero de 2020 se conoció de 613 casos, ya para este 2021 la cifra fue de 757, es decir, 144 casos más.

Si bien es cierto las cifras oficiales son las que da a conocer el Secretariado Ejecutivo con base en las carpetas de investigación de cada una de las fiscalías del País, el Observatorio Universitario de Violencias contra las Mujeres de la Universidad Veracruzana (UV), hace su trabajo, por lo que tiene otras cifras.

De enero a noviembre el grupo de análisis del Observatorio contabilizó al menos 89 asesinatos de mujeres con características de feminicidio.

Estela Casados González, responsable del Observatorio señaló que Veracruz no es la única entidad del País que no ha logrado disminuir la incidencia delictiva a pesar de contar con dos Alertas de Violencia de Género, el Estado de México, también tiene dos declaratorias y no hay avances positivos.

La académica definió que el mecanismo de la alerta por violencia de género no está funcionando, pues permanecemos en los primeros lugares a nivel nacional; por lo que se hace necesario replantearlo y hacerlo eficiente, siempre y cuando se destinen los presupuestos para hacer funcionar las medidas.

Las desaparecidas van de los 6 meses a los 80 años

Casados González lamentó que para frenar la violencia hacia las mujeres no haya obligatoriedad de nada, situación que no conoce partidos, ni sanción para los gobiernos locales, sólo se juega con el discurso de una preocupación y un compromiso para salvaguardar la vida de las mujeres y lo cierto es que no lo hacen.

Ni que decir de las desapariciones, la misma Estela Casados refirió que durante 2020 desaparecieron 280 mujeres en el estado de Veracruz.

Con base en el monitoreo a medios de comunicación, realizado por el Observatorio, muestra que fue en el norte de la Entidad donde se concentró el mayor número de estos ilícitos.

Poza Rica es puntero en desapariciones de mujeres con 26 casos durante todo el año, seguido por Tuxpan con 16 y Martínez de la Torre con 15.

Papantla y Teompoal también figuran con 12 y cuatro desapariciones femeninas, respectivamente.

Sin embargo, no son los únicos municipios que sobresalen.

Xalapa, presenta 15 desapariciones, Veracruz registró 14, Acayucan 10, Coatzacoalcos 7, San Andrés Tuxtla 5 y Orizaba 4.

Las desapariciones de mujeres no cesan y la edad de las víctimas varía ampliamente, lamentó la académica.

“En el Observatorio hemos documentado que sus edades fluctúan entre los seis meses de edad y los 80 años. Las circunstancias y móviles son heterogéneos: van desde la sustracción de bebés, el abandono o extravío de adultas mayores o de sustracción de adolescentes”, indicó.

Subrayó que han observado que los posibles casos de enganchadores y enganchadoras de mujeres jóvenes han sido poco socializados entre la sociedad en general.

“Esta mención no es gratuita. Recordemos: el tráfico de mujeres para el trabajo sexual forzado, entre otras actividades delictivas, es uno de los negocios ilícitos más fructíferos del crimen organizado”, alertó.

Araceli González Saavedra, representante de la Asociación Civil Equifonía, consideró que la Unidad de Análisis y Contexto de la Fiscalía General de Veracruz (FGE) debe dar a conocer los resultados de sus análisis, ya que no basta con contabilizar los casos de violencia contra las mujeres si no se toman medidas para la prevención de la problemática.

Además de que la administración estatal debe dar a conocer cuáles son los resultados de la estrategia Cero Tolerancia y es que seguimos siendo uno de los estados de niñas víctimas de pederastia, que se enfrentan a un embarazo en donde la respuesta institucional también es insuficiente.

Día Internacional de la Mujer: Por y para mujeres

Este lunes 8 de marzo se conmemora el Día Internacional de la Mujer, por la lucha de sus derechos humanos, por el derecho al voto, por mejores condiciones de trabajo, de salario, para exigir un cese a la violencia, un cese a las desapariciones y que haya justicia ante tantas atrocidades cometidas a lo largo de la historia del mundo contra ellas.

Veracruz, territorio de una vorágine de violencias imparables contra las mujeres

En Xalapa, como desde hace algunos años, se llevará a cabo una marcha, la cita será en el Teatro de Estado a las 12:30 horas, en la que solo deben participar mujeres.

Se espera que como ha venido siendo, la Secretaría de Seguridad Pública haga un despliegue de cientos de elementos que van encapsulando la marcha para evitar que se registren actos de vandalismo, pero aquí bien vale la pena recordar lo que Yesenia Zamudio dijo: “tengo todo el derecho a quemar y a romper. No le voy a pedir permiso a nadie, porque yo estoy rompiendo por mi hija. Y la que quiera romper que rompa, y la que quiera quemar que queme, y la que no, que no nos estorbe”.

