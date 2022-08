Veracruz suma más de 7 mil desapariciones: colectivos

El estado de Veracruz suma más de 7 mil desapariciones; cifra puede ser peor, aseguran colectivos

Desde el inicio de la actual administración estatal el 1 de diciembre de 2018 y encabezada por el gobernador Cuitláhuac García Jiménez, en la entidad veracruzana se han registrado 2 mil 111 casos de personas desaparecidas y no localizadas, pero familias que buscan a sus seres queridos afirman que la cifra es menor a la realidad.

La Comisión Nacional de Búsqueda, el estado de Veracruz actualizó la estadística en julio y revela que Veracruz es el cuarto lugar a nivel nacional con más casos pues suma 7 mil 180 reportes desde el 15 de marzo de 1964 hasta este 1 de agosto; de manera que la entidad sólo es superada por los estados de Jalisco con 15 mil 046 casos, Tamaulipas con 12 Minatitlán 082 y Estado de México con 11 mil 235.

De los 2 mil 111 casos reportados en el periodo del actual Gobierno del estado el 70.5 por ciento pertenecen a hombres, que suman mil 489 casos y 622 a mujeres. AVC Noticias revisó los 10 municipios con más denuncias presentadas por desaparición de personas.



En primer lugar se ubica el puerto de Veracruz con 320 reportes; Xalapa con 203, Córdoba con 99 casos; Coatzacoalcos con 65, Playa Vicente con 47. En enero aparecen los municipios de Poza Rica con 40, Orizaba con 37, Ixtaczoquitlán, Martínez De la Torre con 28 y Tierra Blanca con 28 casos en el periodo que se informa.

Cabe destacar que estos 10 municipios concentran 933 de las desapariciones registradas; esto es, el 44 por ciento de las contabilizadas de diciembre de 2018 a este 1 de agosto.



Cifra puede ser aún mayor: Colectivos La integrante del Colectivo Buscando a Nuestros Desaparecidos y Desaparecidas Veracruz, María Elena Gutiérrez, afirmó que la cifra de las 2 mil 111 desapariciones durante la actual administración estatal podría quedarse cortas pues hay familias que por temor no presentan la denuncia requerida.

“Tendríamos que preocuparnos más porque seguramente no son las cifras correctas, están dando cifras falsas y nos tendríamos que alarmar porque seguramente son más casos, conociendo cómo se manejan los registros.

Es un registro que no tiene a todos los desaparecidos porque no todas las familias denuncian”, alertó. Lamentó que estas cifras que ubican al estado en el cuarto lugar a nivel nacional ponen en evidencia que en Veracruz no existe una política para terminar con la violencia, como tampoco la hay a nivel federal.

“No hay una política para terminar con la violencia en el estado de Veracruz y en México, no hay un planteamiento para paliar la justicia y buscar la verdad, no solo para encontrar a los desaparecidos sino para impedir que los delincuentes sigan haciendo de las suyas”.

Consideró que a este Gobierno le falta orden, capacidad y tener la determinación de hacer algo, a fin de que “las autoridades sirvan para atender a la sociedad y no ha sido una de sus prioridades”.

Por ello, aseguró que la declaratoria de crisis humanitaria en razón de personas desaparecidas que se promulgó al inicio de la administración del morenista Cuitláhuac García sólo sirvió para justificar el presupuesto de la Dirección de Derechos Humanos y Cultura de Paz dependiente de la Secretaría de Gobierno.

“La declaratoria sirvió para gastar los millones de pesos que fueron entregados a la Dirección de Cultura de Paz y que no hizo nada. Además, nos faltan datos de la SSP que tiene un buen presupuesto y no hay respuesta, al contrario las desapariciones forzadas continúan”.

Señaló que la falta de estrategia e interés de las autoridades ha provocado que las familias que buscan a sus seres queridos tengan desenlaces trágicos, pues en muchos casos cuando los encuentran, están muertos.

“Nosotras somos las que más vemos y sentimos el problema porque cuando hay familias valientes de que denuncian una desaparición, intervenimos pero de todas maneras es demasiado tarde porque encontramos al desaparecido muerto, cuando se llega a encontrar. No vemos que haya un cambio de estrategia porque ni siquiera hay estrategia contra la violencia”.

