Veracruz registró 788 sismos durante 2021: UV

En 2021 se reportaron 788 sismos en el estado de Veracruz, informó Francisco Córdoba Montiel, responsable del Observatorio Sismológico y Vulcanológico (OSV) de Veracruz, adscrito al Centro de Ciencias de la Tierra (CCT) de la Universidad Veracruzana (UV).

La mayoría se registró en el sur de la entidad, pues en la zona centro la actividad es moderada y en el norte, escasa, y se trató de sismos (casi imperceptibles), a una profundidad de entre 100 y 200 kilómetros



Córdoba Montiel dijo que los sismos ocurridos en 2021 en el sur de Veracruz están relacionados con el proceso tectónico de subducción que ocurre en México, entre las placas tectónicas de Cocos y Norteamérica, donde la primera se “hunde” debajo de la segunda.



“Por cierto, este proceso es el que origina la mayor sismicidad que se registra en México, no solo en esta región, sino también en las costas del Pacífico, en los estados de Michoacán, Jalisco, Guerrero y Oaxaca”, señaló



El responsable del Observatorio Sismológico y Vulcanológico (OSV) de Veracruz subrayó que dada la extensión del estado, se ha observado que entre el puerto de Veracruz y Los Tuxtlas no hay un monitoreo suficiente, es decir, los instrumentos no alcanzan para registrar la sismicidad que ahí se presenta.



Por ello, para este año iniciarán los trabajos para la instalación de dos estaciones de monitoreo sísmico, una se instalará en el puerto de Veracruz, y estará a cargo del Instituto de Ingeniería de la UV de esa región; y la segunda, entre ese mismo municipio y la región de Los Tuxtlas, con el apoyo del Servicio Sismológico Nacional (SSN) y la colaboración del CCT.



Con la instalación de estas dos nuevas estaciones se busca reforzar la labor de la Red Sísmica de Veracruz (RSV) que desde 2013 opera en el estado bajo la coordinación del SSN, el CCT de esta casa de estudios, y la Secretaría de Protección Civil estatal.



Córdoba Montiel explicó que la necesidad de instalar más estaciones de monitoreo, tiene que ver con el sismo del 4 de agosto de 2021, registrado muy cerca de Veracruz. Francisco Córdoba explicó que, en esa ocasión, el SSN reportó los parámetros básicos de epicentro, magnitud, y su profundidad.



Sin embargo, la restricción para ahondar más en cuestiones relacionadas con los procesos que lo originaron, fue la falta de una mayor cantidad de estaciones en el área. Por eso el SSN y el UV acordaron instalar más estaciones.

Estaciones de Monitoreo en Veracruz

Actualmente, en Veracruz hay seis estaciones de banda ancha, dispersas a lo largo de la entidad, que conforman la RSV, y donde trabajan de forma tripartita la UV, la Secretaría de Protección Civil y SSN. A éstaestass se suman dos del SSN, e igual número en el volcán Pico de Orizaba.



Dichos equipos registran diariamente las señales sísmicas que ocurren en el país e incluso en otras partes del mundo, y son remitidas directamente al Centro de Monitoreo del OSV, ubicado en el CCT, donde se reciben los datos desde el SSN.



Córdoba Montiel resaltó que las dos nuevas estaciones de monitoreo que se sumarán a las existentes, se concretaron a partir de la renovación del convenio de colaboración entre la UV y el Instituto de Geofísica (IGEF) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), del cual depende el SSN.



La firma del documento tuvo lugar el pasado 13 de enero, entre el rector de la UV, Martín Aguilar Sánchez, y José Luis Macías Vázquez, director del IGEF-UNAM.



“Es un esquema exitoso donde interviene la Secretaría de Protección Civil del estado, el SSN que por decreto presidencial se encarga de reportar toda la actividad sísmica del país y, finalmente, una institución de educación superior como la UV.”



Bajo este acuerdo, el Instituto de Ingeniería de la UV colaborará conjuntamente con el SSN, y el beneficio inmediato impactará en una mejor detección de eventos en esa zona de la entidad veracruzana, así como en la generación de datos de alta calidad para la realización de los estudios pertinentes.



Para dar una idea de la importancia de contar con más estaciones, recordó que antes de la puesta en operación de la RSV sólo había dos estaciones sísmicas en la entidad veracruzana, y la sismicidad que se reportaba era baja debido a la falta de estaciones que permitieran conocerla con mayor detalle.



“Ahora sabemos que no era que en Veracruz no hubiera movimientos telúricos, sino que la distribución de instrumentos era insuficiente para detectarlos, ya que muchos de los eventos sísmicos no son perceptibles por su baja magnitud y/o profundidad, pero los instrumentos sísmicos sí los registran debido a su alta sensibilidad”.

