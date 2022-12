Veracruz ocupa el segundo lugar nacional en casos de VIH detectados

El director de Casa Veracruz, Eduardo Lugo, dijo que el estado de Veracruz se ubica en el segundo lugar nacional en casos de VIH detectados y el primero en muertes por infecciones oportunistas al cierre del 2022.



Entrevistado al finalizar el Foro por el Día Mundial de la Lucha contra el Sida, el cual se celebró en el Museo de la Ciudad, Lugo refirió que los casos de VIH se detectaban en la población gay hace años. Sin embargo, el activista advirtió que se conocen casos de jóvenes de la ciudad de Veracruz, de entre 19 y 21 años de edad, y mujeres de edades mayores a los 55 años que portan el VIH.



“Ya es un problema de salud pública en todo el estado”, manifestó el director de Casa Veracruz, quien lamentó que el tiempo de vinculación, desde que se confirma el VIH hasta que la persona recibe el antirretroviral, sea de entre 90 y 120 días en el estado de Veracruz cuando en otras entidades el tiempo resulta menor.

“En la Ciudad de México hay un tiempo de vinculación de siete días, en Oaxaca es como de 15 días, en Chiapas es como de 20 días y en Veracruz estamos entre 90 y 120 días (…) ¿Qué pasa en estos 90-120 días? Muchas personas no tienen atención sicológica o no tienen un tipo de continuidad y literal se van a morir a sus casas y los poquitos que regresan a las jurisdicciones sanitarias u hospitales regresan muy enfermos”, puntualizó.



Eduardo Lugo indicó que la falta de antirretrovirales puede provocar el Síndrome de la Inmunodeficiencia Humana, por lo que una gripe o una diarrea ponen en peligro la vida.



Lugo aseguró que no hay desabasto de antirretrovirales en el Capacits de la ciudad de Veracruz, tampoco en el ISSSTE, pero consideró que sí lo hay en el IMSS.



Por último, el director de Casa Veracruz resaltó que los Capacits de Río Blanco y de Poza Rica cuentan con especialistas con más de 10 años prestando sus servicios, por lo que la atención es de calidad, pero precisó que la situación es diferente en el Capacits de la ciudad de Veracruz, ya que se cuenta con personal recién egresado, además de que faltan especialistas.

Con información de AVC Noticias

