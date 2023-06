Veracruz es mi casa y mi destino: Rocío Nahle

*Incidente en Dos Bocas, Tabasco sin pérdidas humanas o lesionados que lamentar.

Al ser cuestionada sobre su futuro político, la Secretaria de Energía del Gobierno de México, Rocío Nahle García, reiteró que este se encuentra en Veracruz, no obstante, primero entregará refinando Dos Bocas, la factoría denominada la “joya de la corona” del Sistema de Refinación Nacional y la Cuarta Transformación de Andrés Manuel López Obrador.

En entrevista telefónica a nivel nacional, Rocío Nahle nuevamente fue cuestionada respecto a si renunciará en breve al cargo para buscar la candidatura de su partido, Movimiento Regeneración Nacional (Morena) a la gobernatura de Veracruz y en su respuesta fue contundente y clara:

“Veracruz es mi hogar, es mi casa y es mi destino, Veracruz es mi destino pero lo primero es qué hay que cumplir con la transformación de México, a eso llegamos, llegamos a trabajar, a ayudarle al presidente”, enfatizó.

-¿Y se va a Veracruz a ser candidata?

-Bueno, tenemos que terminar esto, Veracruz es mi hogar es mi casa y es mi destino…

-Pero ¿eso no o es un tal vez?

-No me diga (risas).

-Oiga, ahí cuando va a Palacio Nacional con el presidente, alguien dijo ahí que le habían interpretado un gesto como que sí, como que sí va a competir.

-Bueno, yo le dije claramente que Veracruz es mi hogar, es mi casa, es mi familia y es mi destino. Vamos a terminar la Refinería de Dos Bocas y después hablamos.

-Yo la verdad, yo la verdad es que lo que quiero saber es si va a competir a Veracruz o no, secretaria.

-Ya le dije que Veracruz es mi destino, pero lo primero es que hay que cumplir con la transformación de México.

A eso llegamos, llegamos a trabajar, llegamos a ayudarle al presidente, esa es mi máxima responsabilidad.

-Bueno, o sea, se queda hasta el final del sexenio.

-Ya le dije que Veracruz es mi destino, ¿muy bien?

-Ándele pues. Gracias y suerte, secretaria.

La titular de Sener confirmó además que la refinería de Dos Bocas será entregada en tiempo y forma y la primera carga de crudo a refinar será el próximo 1 de julio como lo informó el presidente Andrés Manuel López Obrador.

“No es como poner un switch y decir “ya prendí, ya puse el switch y ya tengo la luz”, no, procesar la refinería te puede llevar una, dos semanas, pero lo más importante es meter carga porque hay que calentar toda la refinería, todos los tubos, toda la maquinaria. Todo llega a temperaturas máximas de 350 grados centígrados, entonces hay que ir metiendo el producto llevando esta temperatura poco a poco hasta obtener, en una forma homogénea en todas las plantas, hasta 350 grados centígrados.(…) Ninguna refinería, en una sola etapa, se construye en el tiempo que se ha construido en México”, detalló.

-¿Cuándo se refina, cuándo refina el primer barril?

-El primero de julio vamos a meter.

-¿Cuándo, cuándo es la fecha de entrega de la refinería?

-En proceso, qué bueno que me preguntan esto para que la gente me pueda entender. La refinería entra… son dos trenes de refinación, va a entrar a la refinería, son 18 plantas de proceso, y entra el primer tren que son 170 mil barriles de crudo, tenemos que estabilizar etcétera, nos puede llevar dos o tres meses; después, entra el segundo tren que son otros 170 mil barriles, porque la refinería tiene una capacidad de 340 mil, se estabiliza la refinería, el proceso, toda la refinería a 350 grados centígrados y en ese momento es cuando se dice, en el término de ingeniería, “el proceso está completo”.

Y una vez que el proceso está completo es cuando se dice aquí está la refinería trabajando.

-¿Y eso más o menos para cuándo es, para cuándo es?

-Al 100%. Ya se los vamos a explicar porque después les digo una fecha y si llegamos antes van a decir “no dije nada” y si llegamos después dicen “ya se pasó un día” pero les vamos a explicar.

Finalmente, la titular de SENER confirmó que no hay lesionados ni pérdidas humanas tras el accidente suscitado este miércoles al interior de la Refinería de Dos Bocas en Tabasco.

“No, afortunadamente no hay ningún trabajador lesionado, no hay ninguna pérdida material, sólo la pipa de la empresa que está trabajando ahí en una compañía constructora fue nada más los daños de la pipa, nada más, pero afortunadamente todo bien”, subrayó.

En materia política cabe recordar que las reglas bajo las cuales se regirá el proceso interno de Morena en cuanto a los aspirantes a algún cargo de elección popular fueron emitidas en el pasado Consejo Político Nacional, que obliga a la renuncia de los mismos a un cargo en la función pública, y de elección o representación popular para elegir al promotor de voto a nivel federal.

La elección del Coordinador/Coordinadora Estatal para la Defensa del Voto en Veracruz (potencial candidato a gobernador) iniciará una vez que se elija al coordinador nacional, es decir, a partir del próximo 6 de septiembre cuando se dé a conocer el nombre del potencial candidato del partido a la presidencia de la República.

Es decir, a más tardar, a mediados de septiembre, los aspirantes a la gobernatura de Veracruz tendrán que renunciar a los cargos o puestos de elección popular que tienen en la actualidad y empezar a trabajar con miras a las encuestas que se van a aplicar en Veracruz.

Esta primera fase no se trata de la elección de candidatos como tal, serán promotores del voto que más adelante podrían ser postulados a la candidatura de la Presidencia de la República y la gubernatura de alguna de las seis entidades federativas que serán renovadas, sin embargo, si podrían aparecer en la boleta electoral.

