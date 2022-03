Veracruz es el cuarto estado con más quejas por desabasto de medicinas 

Veracruz es el cuarto estado a nivel nacional con más quejas interpuestas ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) contra instituciones de salud pública por desabasto de medicamentos en el periodo comprendido de 2017 a 2021, con un total de 192.

El informe de la organización Cero Desabasto muestra que la falta de fármacos se ha incrementado en todo el país en organismos como el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado (ISSSTE) e incluso de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y Petróleos Mexicanos (Pemex).

Lo que ha generado que la población tenga que surtir de su bolsillo las recetas que se le prescriben.

A nivel nacional, las entidades que más quejas registran antes la CNDH por el desabasto son la Ciudad de México con mil 1150, le sigue el Estado de México con 405, Jalisco con 245, Veracruz con 192 y en quinto lugar Michoacán con 177.

De acuerdo con la información, el número de recetas surtidas disminuyó progresivamente en las distintas instituciones de seguridad social del país.

En el año 2021 no se surtieron efectivamente poco más de 24 millones recetas en las principales instituciones – IMSS, ISSSTE, PEMEX, SEDENA, SEMAR- que conforman el Sistema Nacional de Salud. Lo anterior representa la cifra más alta de no surtimiento en el periodo 2017-2021.

En 2017 no se surtieron 3.5 millones de recetas; para 2018, la cifra disminuyó a 2.9 millones; en 2018 se duplicó al alcanzar la cifra de 7.5 millones de recetas no surtidas, pero en 2020 el incremento fue aún mayor, con 18.3 millones de recetas no surtidas en todo el país.

¿Qué medicamentos tienen desabasto? Los medicamentos que registraron un mayor número de reportes de desabasto en 2021 fueron aquellos prescritos para pacientes con cáncer, diabetes, y post trasplantados e hipertensión.

Te puede interesar:

Las claves más reportadas por pacientes trasplantados son por los medicamentos tacrolimus, ácido micofenólico y sirolimus. Las personas que padecen diabetes reportaron la falta de metformina, insulina glargina y sitagliptin.

Dichos fármacos son esenciales para ambos grupos de patologías, y el no surtimiento menoscaba la salud e incluso puede poner en riesgo la vida de las personas.

En los últimos dos años, el número de reportes que perciben a la corrupción como una causa potencial de desabasto de sus medicamentos ha variado en promedio 38%.

El segundo cuatrimestre alcanzó el nivel más alto (45.1%), seguido de los registrados en los últimos dos períodos del año 2021 con valores alrededor del 37%

Gasto del bolsillo familiar para compra de medicamentos

El informe señala que el gasto de bolsillo promedio en salud se incrementó 40 por ciento, al pasar de 2 mil 358 pesos en 2018 a 3 mil 299 pesos en 2020 y quienes han destinado más recursos para el cuidado de su salud son las personas de menores ingresos.

Este gasto se compone de tres conceptos: gasto en atención primaria o ambulatoria, atención hospitalaria y medicamentos sin receta.

En términos porcentuales, el mayor incremento se presentó en el gasto en medicamentos con 68 por ciento más que en 2018 y pasó de un gasto promedio de 376 en 2018 a 632 pesos en 2020.

En términos absolutos, la atención primaria tuvo el mayor aumento con una diferencia de 604 pesos durante el mismo periodo.

En todos los subsistemas hay incrementos, sin embargo, los mayores aumentos se presentan en beneficiarios de los servicios médicos de Pemex y del ISSSTE, población que presenta una mayor capacidad de pago.

A pesar de la necesidad de medicamentos, el informe revela que las compras consolidadas no han logrado disminuir el desabasto.

Veracruz se coloca como el cuarto estado con más quejas por desabasto de medicinas

El número de piezas de medicamentos compradas por el gobierno tiene una tendencia a la baja desde 2018 tanto que, en 2021, se compraron 5.9 por ciento menos medicamentos que en 2020, lo que equivale a 67 millones de piezas.

El ejercicio de compras consolidadas en 2020 y 2021, representan menos del 30 por ciento de los importes gastados.

En particular, el 2021 cerró como el año con el menor número de piezas por esta vía, con menos del 50 por ciento, cuando históricamente acumulaban más del 60 por ciento en promedio.

Con información de AVC

Síguenos en Twitter @ElDictamen

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Y también en Instagram: @ElDictamen