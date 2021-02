Vecinos ni enterados están del proyecto de ciclovía en Xalapa

Lo ciclistas que se manifestaron este miércoles informaron que los vecinos de la avenida Ruiz Cortines en Xalapa no están enterados de cómo se usará la ciclovía

Xalapa, Ver.- Ciclistas de Xalapa afirmaron que los vecinos de la avenida Ruiz Cortines no están enterados en su totalidad del proyecto de construcción de la ciclovía, porque sí contempla espacios para que se estacionen.

“No conozco un solo argumento sólido como para decir que se cancele o que no se haga. Se hizo una reunión y no encontramos una sola cosa en donde dijéramos: tienen razón. El espacio de la calle es público, no porque yo tenga mi bici ahí es mío, eso es lo que quieren defender”, indicó Luis Fernando López Galicia, de la asociación civil Physis Ciclovida.

Durante la manifestación que llevaron a cabo este miércoles, aseguró que sí habrá espacio para estacionamiento de los vecinos porque serán: la banqueta, luego la ciclovía, luego los coches estacionados y dos carriles de circulación, porque el ancho de la avenida lo permite.

López Galicia refirió que desde hace nueve años participan en todas las reuniones que han hecho los gobiernos para la movilidad y es hasta ahora que están viendo el cambio de la vialidad.

Dicha asociación civil aglutina a unos tres mil ciclistas, pero existen muchos más grupos que hacen uso de la bicicleta no como un modo recreativo o deportivo, sino como su medio de transporte, no es para el paseo.

“No (hay estimaciones de cuántos usan la bici), de hecho, ahorita por la pandemia hay escasez de bicicletas, de refacciones y accesorios y eso es debido a que muchos se han dado cuenta que el modo de vida sedentario, es el que está afectando y debilitando”, subrayó.

El ciclista señaló que oponerse al proyecto porque sí, sin una razón, no es válido, toda vez que la realidad es que cada día hay más vehículos, más contaminación y los traslados de un lugar a otro son cada vez más tardados.

Subrayó que los accidentes en la avenida Ruiz Cortines suceden por el exceso de velocidad de los conductores, quienes dejan al ciclista tirado en la acera y huyen, pero con la ciclovía estarán protegidos.

“Al ir en un área confinada, segregada, que no sólo tendrá estos elementos de confinamiento, va a tener una hilera de coches estacionados que serán una protección para cuando estemos circulando en ésta”, indicó.

