Usuarios de Xalapa deben más de 100 millones de pesos de agua

La cartera vencida de la Comisión Municipal de Agua y Saneamiento (CMAS) en Xalapa asciende a más de 100 millones de pesos, reconoció el presidente municipal, Ricardo Ahued Bardahuil.

En entrevista, indicó que la mayoría son problemas “añejos” y quienes acuden a buscar ponerse al corriente en el pago logran la reestructura de sus deudas.

“Para que su bien inmueble no tenga problema de no poder heredar o vender porque hay un cargo que no han resuelto. Les ayudamos a quienes se acercan para que tengan un descuento considerable”.

El edil explicó que en la cartera vencida hay personas que tienen adeudos de hasta 100 meses de antigüedad; es decir, impagos desde hace más de 8 años.

“Por alguna razón de salud o vida no lo pagaron, pero si se acercan a nosotros podemos resolverlo para que puedan pagarlo”.

Ahued Bardahuil agregó que la instrucción al órgano de gobierno de CMAS es que todos los morosos se regularicen.

Te puede interesar:

Sobre las obras relacionadas con fugas de agua, el alcalde admitió que en la ciudad hay 481 espacios que requieren ser tapados tras reparar una fuga.

Dijo que estos hoyos están distribuidos en cuatro sectores: en uno hay 96 hoyos; en un segundo sector se tienen contabilizados 156; en otro más 122 y en el cuarto sector 48, además de tener identificadas 170 montoneras de tierra.

“Adolecemos de equipo, pero no tenemos los camiones de volteo. Son aperturas de fugas que se repararon, pero quedan 481 y se están atendiendo ya 156 y otras 22 quiero contratarlas de inmediato porque llegarán las lluvias y ese lodo va a topar las tuberías”.

Con información de AVC Noticias

Síguenos en Twitter @ElDictamen

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Y también en Instagram: @ElDictamen