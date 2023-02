Urge evitar agresiones violentas a choferes: Canacar 

El robo al transporte de carga en carretera y el ataque violento a los operadores, se continúa incrementando y por ello, algunos transportistas analizan blindar algunos de sus vehículos, debido a que solo un 1 por ciento, cuentan con esta seguridad, y es urgente evitar las agresiones violentas en contra de los operadores, dijo Luis Antonio Exsome Zapata, delegado de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar).

“Hace poquito, la semana pasada agarraron a tubazos a un operador de nosotros, es un tema que no desconocemos y que pasa, y que no estamos a favor obviamente, estamos trabajando y queremos seguir trabajando para que esto no suceda, empiezan a haber unidades blindadas para este tipo de situaciones, para proteger la integridad de nuestros operadores, que además es la materia principal de nuestro negocio, no podemos pensar en un transporte de carga sin un operador”, comentó.

El entrevistado dijo que el costo del blindaje de un camión de carga es muy elevado, y oscila entre los 700 y 800 mil pesos.

“Un blindaje vale alrededor de 700 y 800 mil pesos”, comentó.

Destacó que todo depende de los niveles de blindajes, sobre todo otorgarles a los camiones una seguridad a prueba de balas.

“No, es el nivel top, para balas, para esto y para el otro, desgraciadamente es caro e inclusive aumenta el costo de operación, porque al tener mayor precio, hay mayor consumo de combustible, no es un tema fácil porque una vez que tú haces un blindaje de camión ya no es reversible”, comentó.

Agregó que “hay ciertas mercancías que por el costo o por la seguridad o la dependencia, decir medicamentos, es un tema fundamental que generaría un desabasto si medicamentos controlados de alguna forma son robados, el reponerlos posteriormente tardan días y se convierte en un tema de desabasto y de salud”.

“La semana pasada hubo uno donde dejaron el camión y se llevaron el contenedor, la verdad que no tiene exactamente un patrón de que es lo que estén atacando, hay temas que, si por ejemplo hemos visto que donde tienen salida en un mercado secundario de ilegalidad, son más fácil de comercializar y eso es lo que roban”, comentó.

Destacó que las mercancías que sufren mayores robos son los medicamentos, alimentos, como la pimienta que es muy cara, bobinas de acero que son muy fáciles de comercializar y por ello, suelen ser transportadas en camiones blindados.

Detalló que el porcentaje de camiones blindados que están circulando en carreteras, son mínimos y no abarcan ni el 1 por ciento del parque vehicular.

Comúnmente los camiones blindados están circulando en la ciudad de México, por el movimiento de medicamentos que llegan al aeropuerto de la ciudad de México y que son transportados posteriormente por carreteras. En su mayoría se trata de camiones tipo trailers.

