Universitarios marchan en Xalapa para exigir mayor seguridad

La marcha convocada para exigir seguridad al interior de los campus de la Universidad Veracruzana (UV) unió a cientos de estudiantes de diferentes facultades que salieron a gritar tras el incidente en el que un alumno ingresó a la instalaciones de la Unidad de Humanidades con un cuchillo y amenazó a sus compañeros.



Con consignas como “estudiantes presentes, directivos ausentes” y “sin seguridad no hay educación”, los diferentes contingentes partieron de cada facultad y se unieron en la avenida Manuel Ávila Camacho para exigir seguridad.



Durante la marcha, a diferencia de lo ocurrido en otras no hubo presencia de elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) que intentaran encapsular a los estudiantes.



Los jóvenes, en su mayoría vestidos de negro y encapuchados, pidieron a los medios de comunicación mantenerse a 15 metros de distancia del contingente y no mostrar sus rostros para evitar ser identificados.

Hay que señalar que la marcha se registra luego del paro al que se unieron alumnos de varias facultades para exigir sanción al alumno Daniel alias “El colombiano”, que tras haber visto su nombre en un tendedero de denuncia por acoso, decidió romperlo y al ser confrontado por las autoridades educativas, usó un cuchillo para amedrentarlos.



Aunque los estudiantes entregaron las instalaciones de las facultades horas después, se convocó a esta marcha ante la inacción de las autoridades educativas contra estos actos que ponen en riesgo su seguridad.



“No somos uno no somos cien, pinche UV cuéntanos bien”, gritaron durante la marcha que por varios minutos se mantuvo detenida frente al parque Bicentenario para organizar su llegada a Rectoría.



Ya en rectoría los estudiantes demandaron ser atendidos por el rector Martín Aguilar Sánchez para poner fin al acoso e inseguridad al interior de las facultades.

Con información de AVC Noticias

