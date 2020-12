UECL: Temporada decembrina incrementa llamadas de extorsión

La Unidad Especializada en Combate al Secuestro (UECS) ha identificado que durante el inicio de las fiestas decembrinas, se suelen incrementar las llamadas de extorsión.

Por ello, expuso las diversas maneras en las que pueden ser víctimas de algún delito y lo que deben de evitar hacer.

Rodolfo Astudillo Medina, director de la UECS, expuso que al ser un mes con mayor flujo de dinero debido a que muchos prestadores de servicios reciben su aguinaldo, el número de engaños telefónicos suelen aumentar de manera exponencial.

Subrayó también que se debe agregar que la ciudadanía en estas mismas fechas empieza a compartir información en redes sociales de obsequios, compras o viajes a realizar para festejar Navidad.

Resaltó que actualmente el uso de las tecnologías y el fácil acceso a los teléfonos celulares han favorecido a este delito, en donde la identidad del delincuente permanece en el anonimato; lo anterior permite que se extiendan no tan solo en el estado, sino por todo el país, afectando a un gran número de ciudadanos.

“Las llamadas telefónicas son una modalidad para cometer todo tipo de abusos y delitos en los hogares. Con el objeto de obtener dinero fácil a través de amenazas y de engaños, algunos delincuentes, emplean este método para obtener beneficios económicos; en ocasiones eligen números telefónicos al azar y consiguen enganchar a sus víctimas a través de la violencia psicológica”, advirtió.

Mencionó que entre los métodos de extorsión telefónica más empleados están que el delincuente obtiene información mediante engaños, por ejemplo, se hace pasar como un pariente que viene del extranjero, como un empleado de alguna empresa que le hace saber a la víctima que ha sido ganador de un premio; supuestos integrantes de organizaciones criminales, amenaza de secuestro o muerte, entre otros.

“La mayoría de las víctimas que han sido extorsionadas, de alguna forma son los que regularmente publican información personal en las redes sociales; toda vez que de ahí también obtienen datos que les facilita contactarlos y son utilizados para cometer el delito”, manifestó.

Recomendaciones

Ante esta situación, para evitar o disminuir la posibilidad de ser víctimas de la delincuencia, por recibir y contestar llamadas que buscan cometer delitos como lo es el engaño telefónico, la Unidad Especializada en Combate al Secuestro del Estado emite como información básica las siguientes recomendaciones:

• No brindar datos personales salvo que esto sea indispensable.

• No proporcionar información de los integrantes de la familia a terceras personas.

• No contestar llamadas de teléfonos desconocidos.

• En teléfonos móviles, utiliza una aplicación para bloquear llamadas o mensajes de números desconocidos e insistentes.

• Evitar dar información sensible vía telefónica, en casos de aplicación de encuestas, entrevistas o promociones comerciales.

• No caer en engaños donde te prometen algún incentivo o premio.

• En caso de ser alertado sobre una emergencia familiar, inmediatamente verificar la situación y comunícate con tus familiares.

• No exhibir datos (teléfono y dirección), fotos, ni videos personales en perfiles abiertos de redes sociales.

Y en caso se de ser víctima de este delito, pidió denunciar al 9-1-1 o acudir a las instalaciones de la Unidad Especializada en Combate al Secuestro donde personal especializado atenderá.

