Uber inicia operaciones en Veracruz

Por medio de un comunicado, el servicio de transporte Uber anunció que el día de hoy inicia operaciones en el estado de Veracruz. Asegura que los jarochos tendrán acceso a una opción de movilidad eficiente, confiable y con múltiples funciones de seguridad.

El servicio de Uber estará disponible a partir de hoy en los municipios de de Veracruz, Xalapa y Coatzacoalcos.

“Estamos muy contentos de iniciar este viaje en Veracruz, en donde sabemos que en los últimos 3 años, más de 1.3 millones de personas han buscado e intentado solicitar viajes mediante la app. Incluso, recientes encuestas realizadas en medios de comunicación muestran que el 91% de la población apoya nuestra llegada al estado”, explicó María Eugenia Zurita, Directora de Comunicación de Uber en México.

Uber estima generar en un año más de 2 mil oportunidades de autoempleo para las personas interesadas en convertirse en conductores de la aplicación en el estado; lo anterior les permitirá generar ganancias adicionales a favor de la economía de sus familias.

La empresa de transporte asegura que trabaja en la seguridad de sus usuarios antes, durante y después de cada viaje. Esto queda comprobado debido a que, desde el proceso de registro de los interesados en autoemplearse; únicamente el 12% de quienes inician una solicitud a nivel nacional logra completar satisfactoriamente. Además, una cobertura de seguro con AXA respalda todos los viajes contratados a través de la aplicación; el seguro cuenta con soporte disponible 24/7.

Respecto a la pandemia, Uber cuenta con diferentes acciones para prevenir la propagación del COVID-19; como del uso obligatorio de cubrebocas para socios conductores y usuarios.

Asimismo, informó que en noviembre de este año un Juez Federal emitió una sentencia definitiva en la que reconoce que servicios como los de Uber no se encuentran regulados dentro de la actual Ley de Tránsito y Transporte de Veracruz; la cual ofrece un marco para el transporte público, y no para el privado, como el que se intermedia y contrata mediante la app de Uber. Por tal motivo, no existe restricción alguna con sustento legal para que ciudadanos cuenten con nuevas alternativas privadas y tecnológicas de movilidad.

“En favor de la movilidad y economía de miles de ciudadanos que lo piden, hoy arrancamos el viaje”, finalizó María Eugenia Zurita, Directora de Comunicación de Uber en México.

La aplicación de Uber se podrá descargar en Google Play Store para usuarios de Android y en la App Store para usuarios de iOS.

