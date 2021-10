Tribunal Electoral anula elección en Jesús Carranza tras hechos violentos

Xalapa, Ver.- El Tribunal Electoral de Veracruz (TEV) declaró nulidad en la elección municipal en el municipio de Jesús Carranza, donde se registraron hechos violentos durante la elección del pasado 6 de junio.

En la sesión de este miércoles, el TEV resolvió los cinco expedientes que presentaron partidos políticos señalando como responsable o demandante al Consejo Municipal del Organismo Público Local Electoral (OPLE) en Jesús Carranza.

Al respecto, la magistrada Tania Celina Vázquez Muñoz pronunció que al considerar el recurso que yace en el expediente TEV-RIN-286/2021 presentado por Unidad Ciudadana y sus acumulados, se acreditaron actos de violencia que destruyeron paquetería y documentación electoral.

“Cuando se suscitan actos que atentan contra la legalidad y certeza de los comicios, pero sobre todo cuando se pone en riesgo la seguridad del voto ciudadano resulta necesario que los tribunales electorales actué para salvaguardar la integridad de las elecciones”, expresó.

Además, la destrucción de este material generó incertidumbre e impidieron el desarrollo de un proceso electoral pacífico.

“De esta forma, al afectarse gravemente el desarrollo del proceso electoral y al no existir garantías de que la voluntad ciudadana se reflejó fielmente en el cómputo municipal. Lo procedente es dar la nulidad de ediles en el municipio señalado”, reiteró.

Es de recordar que este municipio registró incidentes violentos donde pobladores recibieron con piedras a los policías que custodiarían los paquetes electorales a enviar hasta la capital del estado.

Para el 20 de junio, 14 días posteriores a la elección y los actos violentos, uno de los candidatos a la alcaldía, abanderado del Partido del Trabajo (PT), Paciano Rueda Canseco escudó que dicha acción se debió al cansancio de los ciudadanos en los órganos electorales.

“La gente defendió, se cansó, se manifestó de una manera pacífica y no aguantaron los engaños, las mentiras del organismo (…) La gente en Jesús Carranza no son animales, son personas humildes, trabajadoras que bueno, simplemente no aguantaron ya el trato que les prestó el OPLE”, refirió el petista.

Al día siguiente de su declaración, el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez reveló que iniciaron investigaciones por las agresiones que se cometieron contra elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) que iban a custodiar la paquetería electoral en Jesús Carranza.

“Hubo provocadores, está clarísimo en los videos que cuando los policías intentan entrar los agarran a pedradas (…) Se va a investigar a fondo, no fue la población, fueron infiltrados, incitadores del candidato del PT que motivó a la población para recibirlos con piedras (a los policías)”.

Para el 22 de junio, el OPLE con sede en Xalapa, terminó el conteo final en sus oficinas ubicadas a tres cuadras de Palacio de Gobierno y reveló que el cómputo daba la victoria al abanderado de Morena, Luis Alfredo Pacheco Peralta con 2840 votos a su favor, seguido de 2685 del candidato del PT y en tercer puesto, al representante del Partido de la Revolución Democrática (PRD) con 2122 sufragios. INFORMACIÓN DE ARANTXA ARCOS

