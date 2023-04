Tres ahogamientos, saldo preliminar de las vacaciones de Semana Santa: Gobernador

El saldo preliminar de las vacaciones de Semana Santa en el estado de Veracruz es de al menos tres ahogamientos y 98 rescates de bañistas, informó el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez.

El mandatario indicó que se trata de información preliminar pues el corte lo darán a conocer una vez que haya concluido este periodo, el próximo domingo 16 de abril.

“Daremos el cierre para hacer un comparativo pasando el siguiente fin de semana, pero no nos fue tan mal, se conocen tres ahogamientos, pero ya van más de 10 días de vacaciones”.

El Gobernador afirmó que los tres ahogamientos registrados en la entidad veracruzana son casos lamentables pero que la mayoría ocurre cuando las personas no atienden las recomendaciones de la autoridad.

“Siempre vamos a lamentar la pérdida de vidas humanas, más en estas circunstancias cuando las personas están buscando divertirse y sucede una tragedia (…) Muchos de estos casos se dan porque no siguen las recomendaciones por más de que se les dice”.

Ante ello, el mandatario solicitó a los viajeros atender las recomendaciones básicas como no tomar si se va a manejar alguna unidad motora y evitar ingresar al mar cuando se han ingerido bebidas alcohólicas.

“Si toman no naden ni manejen; si te advierten que es peligroso meterse en ciertas zonas del mar, no lo hagan, no se arriesguen aunque se crean Aquaman”.

El Gobernador dijo que en años anteriores se registró el caso de una persona que dijo que nadaba mejor que los rescatistas y pese a ello falleció ahogada.

