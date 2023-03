Ecain Guadalupe Vásquez González de 33 años desapareció el 10 de febrero del 2022 y desde entonces las llamadas de extorsión en las que delincuentes prometen dar datos de dónde se encuentra, no paran.

Ecain era conductor de un taxi y desapareció junto con el técnico en reparación de teléfonos celulares, Christian Iván González Rueda, quien pidió un viaje especial para acudir al municipio de Veracruz a comprar mercancía.

Ambos viajaban en el taxi con placas de circulación A813XCW del estado de Veracruz.

La familia contó que días antes de la desaparición de Ecain Guadalupe, los médicos le habían diagnosticado cáncer, lo que agrava la preocupación por su estado.

Dos meses después de la desaparición de los hombres, en abril del 2022, en la calle Isauro Acosta esquina con Cándido Aguilar, en el municipio de Boca del Río fue localizado el taxi estacionado afuera de un taller mecánico; la policía acudió, lo trasladaron a un corralón y quedó a disposición de la Fiscalía estatal.

Tras un año de sus desapariciones continúan las extorsiones

También Onésimo González padre de Christian Iván González Rueda ha buscado a su hijo y ha reclamado a la Fiscalía la dilación en las investigaciones, en la entrega de sábana de llamadas de los teléfonos celulares y en que tardaron ocho meses en hacer el peritaje al taxi de Xalapa.

Pagamos, pero no nos entregaron información: Familia de Ecain

En estos 13 meses de desaparición, la familia ha sido víctima de extorsiones: “A unas personas de Monterrey les pagamos, porque nos dieron datos de Ecain, les mandamos el dinero y nunca volvimos a saber de ellos. Nos dijeron que lo tenían en un rancho, que si lo liberarían pero que no dijera nada de lo que vio, y que sólo querían al pasajero del taxi”.

Agregaron que han recibido llamadas de otras personas que les exigen dinero, “nos dicen que nos van a mandar un video dónde lo están matando, que quieren que les entreguemos el dinero. Nos dicen: No queremos hacerle daño, pero una cosa es ser taxista y otra es hacer un favor, él hizo un favor y ahora paga las consecuencias”.

Tras un año de sus desapariciones continúan las extorsiones

A esta situación se le agrega, que el dueño del taxi que manejaba Ecain, se niega a cooperar en dar declaraciones a la Fiscalía General del Estado y tampoco exigió el peritaje del vehículo, sino que urgió a las autoridades que se lo devolvieran.

La familia originaria de Jalisco informó que Ecain Guadalupe es un hombre dedicado a trabajar, sin vicios, y padre de familia, así que su amigo Jesús lo invitó a laborar a Veracruz en la empresa de autobuses de transporte de pasajeros AU, después su salud empeoró dejó ese empleo, comenzó a vender pollos y finalmente encontró el oficio de conductor de taxi en Xalapa.

El dueño del taxi de nombre José Manuel también le rentaba un departamento a Ecain Guadalupe, pero cuando ocurrió la desaparición se quedó con las pertenencias de la víctima ropa, zapatos, una motocicleta, 25 mil pesos en efectivo e intentaba apropiarse de un terreno.

“No entendemos por qué José Manuel dijo a la Fiscalía que el taxi se lo habían robado, él sabía que Ecaín era su empleado y estaba desaparecido. Lo peor fue que José Manuel se quedó con las pertenencias, lo fuimos a buscar y nos dijo: no les voy a entregar ni un calcetín; se quedó con la moto que ni hemos terminado de pagar, José Manuel se quedó con todo”, expusieron.

El reclamo es que la familia consideraba a José Manuel “cómo un buen amigo”, y cuando fue la desaparición el dueño del taxi intentaba quedarse con un terreno para venderlo.

Tras un año de sus desapariciones continúan las extorsiones

“Le habíamos mandado dinero a Ecaín para que comenzara a ponerle barda al terreno, 25 mil pesos le mandamos, y ahí desaparece y José Manuel se queda con todo, hasta con los puercos que Ecaín criaba en el terreno, le decían Manolo, así lo conocen cómo Manolo”.

La última llamada que recibieron de Ecaín fue el 10 de febrero del 2022 a las 17:24 horas de la tarde cuando les aviso que haría un viaje al puerto de Veracruz y en la noche se conectarían a través de la acostumbrada videollamada telefónica.

“Todas las noches nos llamaba. Buenas noches Má era su saludo. Má ¿Está haciendo frío? Cobijense Má. En enero, un mes antes de la desaparición, yo me había fracturado una mano, y a Ecaín le habían diagnosticado células cancerosas. ¿Cómo estará mi hijo? Él necesita seguir su tratamiento” dijo la madre Bertha.

A otro día de la desaparición el 12 de febrero, José Manuel llamó a la familia para decir que Ecaín Guadalupe no había llegado a dormir, “primero nos dijo que Ecaín había llevado un viaje a Espinal, luego nos volvió a llamar para decir que Ecaín había ido a Tierra Blanca, y luego nos dijo que había llevado un pasaje a Paso del Toro. Ecain nunca me habló de Christian el pasajero del taxi, me hablaba de Jesús y de Manolo el del taxi”.

Finalmente, la familia lamentó vivir en otra ciudad, carecer de recursos para llegar a Veracruz a buscar a Ecain, y aunque llaman por teléfono a la fiscalía general del Estado para conocer avances de la investigación, las y los fiscales que han tenido a su cargo el caso, no responden.

La familia informó que Bertha madre de Ecain comenzó a enfermar desde el 10 de febrero del 2022 y el tema también les preocupa.

Con información de AVC noticias

Síguenos en Twitter @ElDictamen

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Y también en Instagram: @ElDictamen

Más noticias: AQUÍ