Tras amenazas de muerte, candidato para Carlos A. Carrillo continuará en la contienda

Pese a las amenazas de muerte, el candidato a la alcaldía de Carlos A. Carrillo continuará en la contienda

Luego de que hace unos días el candidato del PRI a la alcaldía del municipio de Carlos A. Carrillo, Veracruz, Onán Hernández López y su familia recibieran amenazas de muerte por parte de un grupo armado.

Esto para solicitarle que se retirara del proceso electoral, el aspirante confirmó en entrevista que pese a ello continuará.

“Voy a seguir al frente porque el pueblo es quien me lo pide, no es que yo quiera, mi pueblo me dice que yo tengo que participar”.

Han amenazada a su familia

Al respecto, el aspirante priista admitió que existe un gran temor ante los hechos e hizo un llamado al ejecutivo estatal y al titular de la secretaría de gobierno de Veracruz para que tomen cartas en el asunto y le brinde protección para continuar con su candidatura sin contratiempos.

“La verdad es que tengo mucho temor, mucho temor por mi familia (…) Hago un llamado al señor gobernador y al secretario de gobierno que ponga los ojos en Carlos A. Carrillo para que la seguridad sea buena y que en estas elecciones sea el pueblo quien decida”.

Comentó que ya interpuso una denuncia ante la Fiscalía General del Estado en donde narra lo acontecido el pasado 07 de abril de este año a las 05:20 am, en donde integrantes del crimen organizado irrumpieron la seguridad de su hogar, amagándolo a él, su esposa e hijos, por lo que confió en que se actúe en consecuencia.

“Me gritaron que en esta no me tocaba, que me tocaba en tres años y que ahorita no fuera yo a buscarla (…) Luego, luego, nos comunicamos con el C-4 de Carlos A. Carrillo y enseguida acudieron al llamado que hicimos, eso fue lo que nos ayudó”.

Asimismo, condenó la inseguridad que prevalece en este ambiente electoral y reiteró el llamado a las autoridades estatales para que les brinden las condiciones de paz y orden necesarias para su participación.

Hernández López dijo desconocer quién o quiénes pudieran estar detrás de este atentado e insistió en que espera que en la brevedad se pueda dar con los responsables.

