Conductores del transporte público federal agremiados a la Asociación Nacional de Transportistas (ANTAC), realizaron la entrega de volantes en la plaza de cobro 045 de Fortín de las Flores.





Solicitan no haya cobro de multas por la carta-porte, no más inseguridad en vías generales de comunicación, no más corrupción y abuso de autoridad en los tres niveles de gobierno, además de no más infraestructura carretera en mal estado.





Una veintena de transportistas se apostaron sobre los carriles de la caseta de peaje antes mencionada señalando que el transporte es el motor que mueve la economía de México y es por ello que solicitan al Gobierno Federal se cumplan estas tres peticiones.





“Estamos haciendo un operativo de volanteo en varios Estados, estamos repartiendo volantes en este lugar solicitando tres puntos, no haya cobros de las multas de la carta-porte que entra en vigor el día primero de agosto con multas que van de 37 mil a los 97 mil, por error del llenado de esta carta digital, que no estamos dispuesto a pagarlos, es más no lo vamos a pagar”, informó el presidente de la Antac, David Estévez Gamboa.





Transportistas solicitan suspender cobro de multas por incumplir con carta porte





Puntualizó que con la entrega de estos volantes confían en que la opinión pública vea y palpe las necesidades que tienen como transportistas.





“Otro punto es que no más inseguridad tenemos un déficit de 100 mil operadores que ya no quieren trabajar en carreteras, entonces se están yendo a Estados Unidos el Gobierno tiene que dar una solución para que puedan trabajar esos compañeros, si no esto va a ser un problema un caos nacional”.





Mientras que otro punto solicitado es el que ya no haya más corrupción y abusos en los tres niveles de fuerzas policíacas.





Afirmó que este es un llamado al Gobierno Federal y a la Cámara de Diputados y al Senado de la República, para qué voltean a ver al sector transporte.



Estévez Gamboa reiteró que las carreteras están destrozadas, no hay infraestructura carretera buena, se acabaron las carreteras en México y sobre todo México cuenta con los peajes más caros del mundo.





El volanteo se llevó a cabo en los estados de: Chihuahua, Durango, Michoacán, Veracruz, Coahuila, Quintana Roo y otros estados más.

