Transportistas denuncian hasta 20 extorsiones mensualmente

Durante cuatro horas integrantes de la Alianza Mexicana de Organizaciones Transportistas (AMOTAC) bloquearon un carril del bulevar Xalapa-Banderilla, a la altura de la colonia 21 de marzo, para denunciar extorsiones por parte de elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP).



El consejero nacional de AMOTAC en Xalapa, Juan Ciro Durán Mendoza, acusó que se registran hasta 20 casos de extorsiones por mes en la entidad veracruzana, y narró que los policías estatales retienen unidades con “cualquier motivo” y el arrastre más económico les cuesta 25 mil pesos.



A ello se suma que en la entidad veracruzana se registran casi cuatro asaltos por día, por lo que dijo la inseguridad es cada vez mayor.



“Tenemos muchos problemas con ellos, nos retienen carros injustamente y lo más caro son las grúas, ese es el principal problema. Quien no debe cuidar nos extorsiona, nos detiene con cualquier pretexto”.



Ejemplificó que el arrastre de una unidad de Banderilla a El Lencero tiene costos de entre 25 mil a 30 mil pesos a pesar de que este servicio no debería costar más allá de 4 mil pesos. Y a esto se suma que para recuperar una unidad robada les exigen pagos de hasta 120 mil pesos.



“Si se recupera un carro robado es un martirio andar en las Fiscalías y luego en las grúas, hay grúas que nos cobran hasta 120 mil pesos por entregarnos un carro después de que ya los desvalijaron los delincuentes”.



Dijo que con la justificación de la pandemia por covid-19 no ha habido mesas de diálogo ni con el secretario de Seguridad Pública, Hugo Gutiérrez Maldonado, ni con el gobernador Cuitláhuac García Jiménez.

“Tenemos problemas en todo el estado y le estamos pidiendo al Gobernador que atienda nuestras quejas y que Seguridad Pública haga su trabajo contra la delincuencia y no contra nosotros que estamos trabajando. No hay diálogo por eso pedimos que volteen a ver a los transportistas para tener una mesa de diálogo”.



Lamentó que tanto los robos de unidades como las extorsiones han sido denunciadas ante la Fiscalía General de Veracruz (FGE) pero aseguró que únicamente “les dan carpetazo”,



“Nos ganamos al día mil pesos y nos cobran de corralón 20 mil, trabajamos un mes para ellos. Todo se denuncia, pero le dan puro carpetazo, si cuando nos roban un carro hay que dar20 mil vueltas a la Fiscalía”.



Pasado el mediodía, la Dirección de Tránsito informó que se liberó esta vialidad y en el sitio se mantienen elementos de esta dependencia para agilizar la circulación que se vio afectada desde las 8 de la mañana.

Con información de AVC Noticias

