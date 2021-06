Trabajadores de la alcoholera de Orizaba bloquean centro de Xalapa

Por: Arantxa Arcos

“Si es necesario vamos a seguir manifestándonos”, dicen trabajadores de la alcoholera de Orizaba que continúan bloqueando el centro de la ciudad de Xalapa al exigir la reapertura de su centro de trabajo.

A dos días de continuar con su inconformidad, los quejosos señalan que no han sido atendidos y que tampoco han sido amedrentados por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) como ha ocurrido en las últimas semanas al protestar y bloquear calles en la ciudad capitalina.

“Desde ayer que llegamos a las cinco de la mañana no hemos recibido violencia por parte de la autoridad, nos están dando la oportunidad de estar acá (…) No llegamos a nada, no nos han dado solución. Queremos que abran para que podamos entrar a laborar a nuestras áreas de trabajo”, insistió Hirám de la Luz, uno de los afectados.

El entrevistado mencionó que los inconformes durmieron en la vía pública esperando recibir respuesta, pero solo ven pasar a los xalapeños rumbo a sus trabajos o casas.

Durante la noche del miércoles y madrugada del jueves, a unos pasos de Palacio de Gobierno, transcurrió con dos turnos; uno dormía y otro vigilaba ante cualquier situación como un posible desalojo o apertura a una mesa de diálogo con autoridades estatales.

Hirám recordó que soldadores, tuberos, traileros, albañiles, químicos, entre otras áreas de la planta, fueron las afectadas con el cierre repentino de la alcoholera de Orizaba el pasado 18 de mayo.

Es de recordar que este acto ocurrió de forma repentina y los protestantes mencionaron que unas personas ingresaron a las instalaciones ubicadas a un costado de la autopista Puebla-Veracruz para pedirle que se retiraran del lugar.

Dichas personas eran personal de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la Fiscalía General de la República (FGR), apoyados por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) quienes intervinieron y aseguraron las instalaciones para investigar probables delitos de índole federal.

